Mooskins sconfitti. Il tutto per tutto, ora, nella terza partita

Play off di Promozione: ora i Mooskins devo vincere la terza partita, contro il Leinì. Dopo aver vinto domenica scorsa in trasferta (per un punto all'ultimo secondo), la squadra di Rigolone, giovedì sera al PalaPiacco, non è stata all'altezza delle precedenti prestazioni e, giustamente, ha perso 56 a 63.

Troppi gli errori al tiro, anche da distanza ravvicinata, e troppi errori in generale hanno permesso al Leinì di tenere i vercellesi sotto di 9 per quasi tutta la gara. Il meno 9 matura nella parte finale primo tempo. Un canestro di Gobbo dà la sensazione che sarà una gara combattuta, colpo su colpo: 11 Mooskins 12 Leinì.

Invece gli ospiti in meno due minuti, con due bombe da tre e un canestro, si portano a più 9. E sarà così fino a un minuto dal termine.

Buona la prova di Leone e di Simone. Gobbo: tanti canestri ma anche tanti errori che non sono da lui. Un po' in ombra Rossi e tutta la squadra. Coach Rigolone ha ruotato tutti gli elementi ma non era serata.

I parziali dicono tutto: 13-22 nel primo quarto; 11 a 11 nel secondo; 12 a 12 nel terzo; 20 a 18 nell'ultimo.

Bella partita dicevamo, con i Mooskins che hanno tentato il gran recupero finale tra gli applausi del pubblico e con un eccesso di agonismo (spintoni compresi) da parte dei pesi massimi del Leinì. Ora i Mooskins si giocheranno il tutto per tutto nella terza gara, ancora a Leinì. O vincono oppure il discorso promozione in D è chiuso.

Mooskins-Leinì: 56-63

Leone 13; Gobbo 22; Rossi 5; Simone 8; Rigolone 2; Corino 2; Diliddo 2; Provera; Barale; Gobetti; Olmo 2; Ghezzi.

Allenatore Paolo Rigolone; vice Giorgio Lobascio.