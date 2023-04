Disco rosso per la Under 13 della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone E per l’accesso alle final four

3^ giornata di ritorno

Giovedì 20.4.2023 a Vercelli – Pal. Sc. Media Perini-Lanino- C.so Tanaro 3 - ore 18,45

Pallacanestro Femminile Vercelli – Don Bosco Rivoli 22-63

(parziali: 8-13; 15-32; 20-50)

Tabellino PFV: Stile 10; Lahmidi 3; Triberti; Balzaretti; Bari 5; Alilou; Monaco; Sadmi; Pavia; Oppezzo; Lombardi; Ferraris 4. All.re Simone Davide

Niente da fare per le Under 13 della PFV che, opposte ad una delle squadre che dovrebbero giocarsi il titolo regionale, il Don Bosco Rivoli, soccombe in casa per 22-63, cedendo le armi dinanzi ad una compagine obiettivamente più forte.

Dopo un primo quarto combattuto ed abbastanza equilibrato, almeno nel punteggio (8-13) già dal secondo si poteva comprendere quale sarebbe stato l’esito della partita: le torinesi, infatti, si portavano sul 15-32 a metà match, sfruttando in parte la scarsa vena realizzativa delle vercellesi per fuggire in avanti, senza lasciare speranze alle avversarie.

Nella ripresa le cose non cambiavano, con Rivoli che incrementava il proprio vantaggio, con progressione quasi geometrica, e la PFV che andava in affanno: 20-50 al 30’.

Nell’ultimo quarto le vercellesi non ne avevano più, tanto che mettevano a segno solo 2 punti, mentre le ospiti allungavano ancora.

Risultato ineccepibile, per qual che si è visto in campo, sotto il profilo del risultato, ed esperienza preziosa per le ragazze di Davide Simone, nell’ottica di una progressiva maturazione loro e della squadra, che è uno dei principali obiettivi della società vercellese.