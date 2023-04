Pozzolo: «Perplesso sulla scelta di Gad Lerner come oratore per il 25 Aprile»

Gentile direttore,

la scelta di Gad Lerner come oratore ufficiale del 25 aprile a Vercelli lascia francamente molto perplessi e dimostra quanto sia ancora difficile approcciarsi alle date celebrative della nostra storia patria con un animo autenticamente patriottico e non divisivo.

Qualcuno evidentemente ritiene che il 25 aprile sia “cosa propria”: una data identitaria che certa sinistra di derivazione comunista utilizza annualmente per riaffermare una concezione di perenne guerra civile.

La derivazione ideologica di estrema sinistra extraparlamentare di Gad Lerner, le sue ripetute provocazioni politiche e il suo approccio smaccatamente fazioso non lo rendono un soggetto in grado di rappresentare - come oratore ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile - il comune sentire della cittadinanza.

Sarebbe stato più saggio ricercare una personalità maggiormente equilibrata, magari in grado di ricordare nella ricorrenza del 25 aprile anche quelle numerose pagine strappate dalla storia della guerra civile italiana: pagine insanguinate che hanno visto la morte di migliaia di persone che con il fascismo non avevano mai avuto nulla a che fare.

Proprio nelle terre piemontesi - soprattutto nel Vercellese e nel Biellese - sono avvenuti orribili fatti di criminalità che sono stati, per troppi anni, fatti passare come gesti di lotta di liberazione: molti di questi fatti avvennero addirittura dopo il 25 aprile 1945, quindi a guerra ampiamente finita.

Sarebbe giunta l’ora di affrontare questi temi con più onestà intellettuale e con meno retorica ideologica: perché la ricerca della verità storica è alla base di una nazione forte e coesa, che tale può essere solo se è in grado di superare le ferite e le divisioni del passato.