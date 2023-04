Tempo libero. Tutto il meglio del basket su Netflix

Il cinema e le scommesse sportive rappresentano un binomio perfetto dal punto di vista dello storytelling, perché lo sport è una storia spettacolare con tantissimi capitoli, trame e sottotrame. Quando si entra in un campo da basket dell’NBA la tensione è palpabile, perché la performance che andrà in scena nei due tempi divisi in quattro quarti, contribuirà a riscrivere una piccola parte della storia di questo sport.



Durante il tempo libero sia gli appassionati che i neofiti, possono approfondire il mondo del basket attraverso docu-serie, film, serie tv e persino cartoni animati, ecco il materiale disponibile su Netflix.

Space Jam del 1996

La strabiliante animazione CGI mette in scena Bugs Bunny, Willy e Beep Beep, Speedy Gonzales, i mostri alieni e Michael Jordan: Space Jam è la più grande scommesse NBA mai realizzata.



Gli alieni rubano il talento dei migliori cestisti del basket mentre Jordan ha una nuova professione e si occupa di golf, ma i risultati tardano ad arrivare, intanto i Lonely Tunes sono costretti ad accettare una sfida a basket per salvare il pianeta dalla schiavizzazione dei mostri Alieni… questa è soltanto una breve premessa, una piccola parentesi per uno dei film più eccelsi mai realizzati, con effetti speciali di animazione, che nella versione restaurata HD si lasciano ammirare ancora di più.



The Last Dance

Questa docu-serie è incentrata sui Chicago Bulls degli anni ’90, quando Jordan era in costante ascesa e nel basket i protagonisti erano anche Dennis Rodman e Scottie Pippen, che hanno danzato sotto canestro fino all’ultimo ballo dei Chicago Bulls nella vittoria del sesto titolo NBA.



Ecco tutti i retroscena degli anni più entusiasmanti del basket americano, con tantissimo materiale inedito dell’ultima stagione del 1998, prima che la grande dinastia si sfaldasse.



Uncle Drew

Una storia entusiasmante con tantissimi protagonisti del miglior basket di sempre. Kyrie Irving interpreta il vecchio Drew, personaggio che si evolve da una pubblicità della Pepsi Max, insieme a Dax dovranno dimostrare che un team settantenne può ancora vedersela contro gli acerrimi nemici di sempre, nel basket da strada.



Un cast interstellare che comprende anche Shaquille O’Neil, Nete Robinson, Chris Webber, Reggie Miller, Lisa Leslie e tantissimi altri personaggi di fama mondiale.



Le Olimpiadi della Riscossa: the Redeem Team

Storia della Nazionale Americana di Basket alla conquista delle Olimpiadi di Pechino 2008, con tantissimi filmati inediti e testimonianze dietro le quinte: questo film è perfetto per chi vuole trascorrere il tempo libero approfondendo il basket mondiale. L’obiettivo è la riconquista della Medaglia d’Oro, nel cast ci sono tantissimi protagonisti come James LeBron, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Kobe Bryant, Carlos Broozer, Pau Gasol e tantissimi altri.



In questa pellicola c’è la grande metafora di Kobe Bryant, che nella prima gara contro la Spagna intuisce il gioco che faranno gli Iberici, pronosticando un blocco di Pau Gasol, e decide di asfaltarlo. Il copione immaginato da Kobe si verifica in gara, e Bryant lancia il suo primo grido di battaglia contro il suo miglior amico nonché compagno di squadra ai Lakers.