Raccolta solidale in classe: grande adesione, grande generosità

Durante il periodo precedente a Pasqua tutte le scuole di Vercelli e del Vercellese sono state coinvolte in un'iniziativa benefica, proposta dall’Ufficio Scuola dell’arcidiocesi attraverso i docenti di religione, nell’ambito del progetto annuale denominato “Scuole Solidali”, che vuole promuovere tra i bambini e i ragazzi il valore della solidarietà a favore dei bisognosi e degli ultimi, nell’ottica della loro crescita integrale di uomini e cittadini in una società più giusta.

Il progetto, all’inizio dell’anno scolastico, aveva proposto alle scuole un percorso di conoscenza delle attività caritative e delle associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio, che è stato realizzato in molte scuole con successo e gradimento da parte degli alunni; esso prevedeva anche la proposta di azioni di impegno concreto. L’iniziativa, a favore dell’Emporio Solidale della Caritas diocesana oppure delle associazioni caritative dei territori, è consistita in una raccolta in denaro (“Questo sì che è un buon caffè”, che chiedeva di donare l’equivalente di un caffè) oppure di generi alimentari a lunga conservazione (“Compito speciale”).

Le scuole, grazie alla disponibilità dei dirigenti e alla sensibilità degli alunni, delle famiglie, dei docenti, hanno risposto con generosità all’appello.

«Il fatto che in tutte le scuole, nello stesso periodo, tutti abbiano compiuto lo stesso gesto di solidarietà, è particolarmente significativo e assegna ad esso una grande forza ideale di comunione - spiegano gli organizzatori della raccolta -. I generi alimentari raccolti sono stati consegnati da alcune scuole direttamente nel proprio territorio; per lo più sono stati prelevati dalle scuole a cura dei volontari della Caritas e dell’Ufficio Scuola e consegnati nei depositi dell’Emporio Solidale di Vercelli».

Il responsabile, Anselmo Vittone, ha sentitamente ringraziato le scuole, anche per il denaro raccolto e l’Ufficio Scuola della diocesi è particolarmente soddisfatto dei risultati, concreti e formativi, conseguiti dal progetto.