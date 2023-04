Jujitsu Fijlka: Pietro Ferrero campione italiano per il terzo anno consecutivo

Pietro Ferrero conquista, per il terzo anno consecutivo, il titolo di Campione Italiano under 18 di Jujitsu Fijlka. Nelle gare che si sono svolte a Ostia, al Palafijlkam, il 15 e 16 aprile, il vercellese della Pro Vercelli Bjj ha conquistato il titolo, vincendo tutti gli incontri per sottomissione prima del limite di tempo. Una prestazione senza sbavature che, per l’ alto numero di partecipanti, circa 600 atleti, permette a Pietro Ferrero di conseguire oltre al titolo, la cintura nera agonistica.

Grande soddisfazione da parte del maestro Roberto Lai e di tutto il gruppo Pro Vercelli Bjj e complimenti da parte dell'assessore allo Sport del Comune, Mimmo Sabatino, che segue da tempo il percorso agonistico del giovane vercellese e del suo team.