Scontro tra auto e moto a Masserano. È successo poco prima delle 15 di oggi, 17 aprile, subito dopo l'uscita della Super, in direzione di San Giacomo.

La dinamica è in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni del caso sarebbero rimasti feriti due giovani centauri. Entrambi sono stati assistiti dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di rito.