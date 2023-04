Assicurazione furto e incendio: 4 motivi validi per stipularla

L'assicurazione furto e incendio è uno strumento fondamentale per proteggere la propria casa e i propri beni, potendo contare su una copertura ad hoc in caso di eventi imprevisti che potrebbero causare danni ingenti. Nonostante ciò, ancora oggi molte persone non valutano adeguatamente l'importanza di questa specifica polizza. In questo articolo, dunque, scopriremo insieme alcuni motivi validi per stipulare un'assicurazione furto e incendio, al fine di garantire la tranquillità e la sicurezza di cui ogni famiglia ha bisogno.

Protezione del patrimonio in caso di imprevisti

La ragione principale per stipulare un'assicurazione casa scoppio e incendio, che possa coprire anche il furto, è la seguente: proteggere il proprio patrimonio. L'immobile è indubbiamente uno dei beni più preziosi che abbiamo, e diventa dunque fondamentale tutelarlo in caso di imprevisti, così da coprire gli eventuali danni economici e strutturali. La polizza assicurativa in questione, quindi, offre una fondamentale copertura finanziaria, che consentirebbe poi di trovare il budget necessario per le spese di riparazione.

Tranquillità e serenità per la famiglia

Un altro motivo più che valido per stipulare un'assicurazione furto e incendio è la tranquillità che può offrire a tutti i membri della famiglia. Sapere di essere coperti in caso di eventi imprevisti, come un incendio o un furto, permette di vivere con maggiore serenità, senza l'ansia e la preoccupazione di dover affrontare possibili danni economici ingenti. Inoltre, un'assicurazione completa può includere anche la copertura per i danni causati da terzi, come ad esempio le conseguenze di un'effrazione o il vandalismo (inclusa la rottura degli infissi).

Agevolazioni fiscali

In alcuni casi, la stipula di una polizza furto e incendio può comportare anche alcuni vantaggi dal punto di vista fiscale. Infatti, una parte delle spese sostenute per il versamento del premio può essere detratta dal 730, il che contribuirà a ridurre il carico fiscale complessivo. Nello specifico, si parla di una percentuale intorno al 19% del premio assicurativo. Si tratta di un tema che conviene approfondire presso le pagine degli esperti, dato che include molte altre informazioni da conoscere.

Ampia personalizzazione delle coperture

Un ulteriore vantaggio delle assicurazioni furto e incendio riguarda la possibilità di personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze. Le compagnie assicurative offrono infatti diverse opzioni, che variano in termini di costi e di garanzie, consentendo di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità. È possibile optare per polizze più essenziali, che includono solo la copertura base per furto e incendio, o per soluzioni più complete. Di contro, è bene specificare che queste opzioni possono variare da compagnia a compagnia: di conseguenza, è meglio informarsi presso l'azienda scelta e leggere con attenzione il contratto.

In conclusione, l'assicurazione furto e incendio rappresenta uno strumento importante per proteggere il proprio patrimonio e per garantire una maggiore tranquillità a casa. Ci sono poi altri vantaggi, come la possibilità di ottenere un preventivo in pochissimo tempo, e l'opportunità di trovare molte opzioni sul web, anche da smartphone. Infine, molte di queste polizze coprono anche altre evenienze come l'allagamento.