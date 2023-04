Otto etti di droga e 12mila euro in contanti: in arresto un quarantenne

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, un quarantenne italiano è stato arrestato, nei giorni scorsi, dopo un controllo di polizia avvenuto nel centro di Livorno Ferraris.

A fermare il quarantenne il personale della Squadra Mobile della Questura impegnata in una complessa attività di contrasto e repressione dello spaccio di sostanza stupefacente posta in essere dalla Questura di Vercelli, è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a 100 grammi di cocaina ed alcune dosi di marijuana.

Oltre allo stupefacente sono stati rinvenuti materiale utile alla sua pesatura, frazionamento e confezionamento e la somma contante di circa 12.000 euro frutto dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.