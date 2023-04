"Una storia che si srotola": gli Atti degli Apostoli raccontati nella pergamena del museo del Duomo

Nell’ambito della rassegna “Leggi Vercelli. Incontri tra i libri”, organizzato dall’Ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi di Vercelli e dalla Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare, si colloca un evento speciale che nasce dalla proficua collaborazione tra quegli Uffici e l’Ufficio Scuola diocesano, che coordina i docenti di religione cattolica. Giovedì 20 aprile don Silvio Barbaglia, tra i più illustri biblisti italiani, interverrà presso l’aula magna del Seminario con una relazione il cui titolo, Una storia che si “srotola” ieri come oggi: narrare alcuni atti di Apostoli per camminare sulla stessa strada, contiene una ricca serie di spunti culturali e religiosi, particolarmente significativi per l’insegnamento della religione cattolica (e non solo).

La relazione prende le mosse da un libro sui generis, la pergamena detta comunemente “rotulo”, conservata presso il Museo del Tesoro del Duomo e contenente diciotto disegni corrispondenti ad altrettanti episodi degli Atti degli Apostoli. Realizzati tra il 1250 e il 1280, essi ebbero probabilmente la funzione di preservare la memoria di un ciclo di pitture, verosimilmente di età romanica e decoranti le navate dell’antica basilica eusebiana.

Il relatore, illustre biblista, docente di Sacra Scrittura a Novara, Milano e Torino, grande conoscitore dell’opera lucana, cui ha dedicato molti studi, spiega come la tipologia del rotolo e la struttura delle navate siano simbolicamente collegate: “ Il libro come rotolo e la navata come distensione di popolo in cammino, popolo traghettato sulla “nave” di Cristo: anche gli Atti sono un libro che srotola una storia di fede che si conclude con un lungo viaggio su una nave, da Cesarea Marittima alle coste italiane, fino a Roma e un naufragio, una tempesta: un grande viaggio nello spazio, un lungo rotolo nella storia”.

La relazione avrà inizio alle ore 20,30; al termine i partecipanti potranno trasferirsi presso il Museo del Tesoro del Duomo per una speciale visita guidata gratuita al prezioso “rotulo”. L’incontro è valido per l’aggiornamento professionale dei docenti di religione.