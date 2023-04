Asl: presidio sindacale in difesa della sanità pubblica

Presidio in difesa della sanità pubblica, giovedì, da parte delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, con volantinaggio all'ingresso dell'ospedale Sant’Andrea di Vercelli in .occasione della Conferenza dei sindaci dell'Asl

«L'occasione era opportuna per manifestare il disagio e il disservizio a livello provinciale del servizio sanitario nazionale», si legge in una nota del sindacato.

«Nell'occasione abbiamo purtroppo constatato che, per un dissidio nei confronti dell'Asl, mancavano la totalità dei sindaci della Valsesia, ma del numero complessivo di primi cittadini convocati e facneti parte della Conferenza - circa 80 - erano presenti in non più di 20. Un fatto intollerabile».