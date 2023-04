Informatizzazione dei servizi: a Borgosesia 227mila euro del Pnrr

Sono in arrivo, nelle casse del Comune di Borgosesia, 277mila euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per interventi importanti sulla digitalizzazione: «Abbiamo partecipato a due bandi – spiega Davide Mascellaro, consigliere con delega all’Informatizzazione – e in entrambi i casi abbiamo ottenuto i finanziamenti, che verranno utilizzati per implementare l’informatizzazione dei servizi comunali, rendendo più agevole l’accesso ai servizi e alla consultazione delle informazione da parte di cittadini e professionisti».

Con la partecipazione al primo bando, il Comune ha ottenuto oltre 155mila euro per diverse funzioni che riguardano i servizi al cittadino, come l’”Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, l’”Adozione dell’app IO”, che permette di interagire in modo semplice e sicuro con la pubblica amministrazione, direttamente dallo smartphone, e l’”Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID e CIE”.

Il secondo bando, che porterà nelle casse comunali circa 122mila euro, riguarda invece l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali, con particolare riferimento a tre macrosettori: tributi, servizi demografici e segreteria, con l’obiettivo di garantire sicurezza, protezione e conservazione dei dati.

«Nei prossimi mesi impiegheremo questi fondi del Pnrr, ottenuti grazie ai progetti seguiti dal nostro consigliere Mascellaro – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – proseguendo sulla strada dell’innovazione digitale: l’obiettivo è migliorare i servizi alla cittadinanza, rendendo la macchina comunale più efficiente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con processi più rapidi, semplici ed accessibili. Il cittadino potrà accedere alle informazioni e ai servizi in modo sempre più immediato, con una considerevole riduzione della burocrazia».