Abbigliamento da lavoro di qualità e preventivi rapidi: la proposta di King Kong Work per le aziende

La proposta di King Kong Work (www.kingkongwork.com) mira a soddisfare le necessità delle aziende in cerca di abbigliamento da lavoro personalizzato di alta qualità. L'e-commerce, creato da tre soci con oltre vent'anni di esperienza nel settore dell'antinfortunistica, si basa su valori fondamentali come serietà, velocità e attenzione al cliente, offrendo spedizioni rapide, supporto tecnico e preventivi online immediati.

L’offerta del negozio digitale include più di 130.000 prodotti per la sicurezza, espressione di oltre 100 brand italiani ed internazionali (tra cui Velilla), scelti fra quelli più apprezzati del settore. Quanto alle alternative, possiamo ricordare abbigliamento monouso, ad alta visibilità, ignifugo o promozionale, felpe da lavoro, nonché diversi DPI come guanti da lavoro e calzature antinfortunistiche.

Sia nella fase pre che post-vendita, è attivo un preparato servizio di assistenza dedicato alle aziende. È in grado di fornire consigli preziosi e di affiancare l’utente in caso di necessità. Senza dimenticare, poi, che entro un’ora dalla richiesta è possibile ricevere un preventivo a misura delle proprie esigenze.

Al fine di garantire la massima serenità, viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”. L’impresa italiana, del resto, è guidata dall’obiettivo di affermarsi come un partner indispensabile per ogni cliente.

King Kong Work instaura una relazione diretta con le aziende utilizzatrici, priva di intermediazioni. Un rapporto che, nella maggior parte dei casi, si trasforma in una collaborazione proficua e a lungo termine. I valori su cui si fonda sono pochi ma essenziali: velocità, serietà e cura del cliente.

Non è dunque un caso se l’offerta dello store digitale è già stata scelta da oltre 27.000 realtà. Possiamo citare, fra le altre, Tarkett, Enel, Moby, Netstal, Ichnusa Lines e Croce Rossa Italiana.

Le spedizioni sono rapide e si verificano in tutta Europa. Per gli acquisti di merce neutra avvengono in appena 24/48 ore. Invece, in caso di articoli personalizzati la consegna si realizza in sette giorni.

Per ciò che riguarda la fase di personalizzazione, l’acquirente può approfittare di tantissime tecniche, dal ricamo 3D al Direct To Film Termoapplicato, così da poter stampare loghi con sfumature oppure con molti colori. L’azienda, infine, dispone di macchinari di ultima generazione, che consentono di dare forma a capi d’abbigliamento customizzati di elevata qualità.