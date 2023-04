Truffa con la tecnica del falso accredito: una donna ci rimette 247 euro

I Carabinieri della stazione di Cigliano, a conclusione di un’attività di indagine scaturita dalla denuncia sporta da una residente, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne originario di Verona e residente a Thiene, gravato da numerosi precedenti penali di varia natura, ritenendolo gravemente indiziato del reato di truffa. La vittima, una donna di 51 anni residente a Cigliano, lo scorso agosto, aveva posto in vendita su un noto sito web di annunci una bilancia basculante. Il truffatore, spacciandosi per potenziale acquirente, mediante accorti raggiri convinceva la donna a recarsi allo sportello ATM delle poste affinché, guidandola mediante precise istruzioni telefoniche consistenti nell’inserimento di codici, potesse ricevere l’accredito della somma pattuita per l’acquisto dell’oggetto in vendita. Solo in un secondo momento la donna si è resa conto di non aver ricevuto nessuna somma di denaro ma bensì di aver effettuato un accredito di euro 247 euro a favore del malfattore: denaro, subito prelevato da quest’ultimo e non più recuperato.