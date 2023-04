Cantieri di lavoro per over 45: aperto il bando per due posti

Due posti per svolgere attività di manutenzione sul patrimonio edilizio, sulle strade e sul patrimonio comunale. Un'opportunità per disoccupati over 45 che non riescono a inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro.

«Il cantiere "over 45" è un’opportunità per fare un’esperienza sul campo ed apprendere o affinare delle competenze che potranno essere poi spese in un momento successivo – spiega Ombretta Olivetti, assessore al Personale –. L’Amministrazione del sindaco Andrea Corsaro è molto sensibile alle politiche che favoriscono l’occupazione, e coglie tutte le possibilità che possono essere d’aiuto ai cittadini a collocarsi in un contesto lavorativo».

Il bando in essere prevede un cantiere di lavoro per attività di manutenzione ordinaria sul patrimonio pubblico - edifici e strade - per due disoccupati, con età superiore o uguale a 45 anni, che saranno impiegati nel Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche, impegnati in attività di manovalanza in aiuto alle maestranze comunali specializzate, per 240 giornate lavorative, 25 ore a settimana.

La candidatura potrà essere presentata dalle 8 del 21 aprile 2023 alle 23.59 del 27 aprile compilando online la domanda di partecipazione. Attraverso il collegamento verrai indirizzato a un modulo da compilare correttamente in tutti i suoi campi: permetterà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, seguendo le modalità presenti sul sito www.agenziapiemontelavoro.it