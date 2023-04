Problema acqua, edilizia scolastica, superstrada Vercelli-Novara: intervista a Gilardino

Vercelli: una provincia dinamica, al passo con le sfide richieste dalla globalizzazione. Il territorio gode di buona salute, nonostante le difficoltà per un clima bizzoso, che costringe il comparto agricolo a confrontarsi con la penuria di precipitazioni. La guida dell'ente, dall'estate 2022, è affidata a Davide Gilardino (sindaco di Ronsecco). Lo abbiamo sentito sui temi affrontati in questi primi mesi di amministrazione.

La questione acqua sta diventando ogni giorno più pressante. E' una preoccupazione che si è già manifestata nel 2022, tanto che in Valsesia 14 centri (frazioni e Comuni) sono serviti da autocisterne impegnate nel trasporto di acqua potabile. Oggi la situazione è peggiorata, persistendo la scarsità di pioggia sulla nostra zona.

“Il tema della risorsa idrica -eve impegnare direttamente tutti coloro che svolgono funzioni in Enti in grado di incidere sulle strategie mirate a preservare l’acqua per cui anche la Provincia è attenta e attiva circa la problematica. Sappiamo che alcune alte frazioni della Valsesia sono in una condizione di carenza proprio perché le preziose sorgenti montane, a causa della mancata alimentazione per scarsità di piogge e di neve, sono asciutte e quindi gli abitanti vengono riforniti con le autobotti. Il Piemonte in questo momento è tra le aree europee con la maggior sofferenza idrica, per cui è attiva la deroga in merito ai prelievi dai fiumi, chiaramente preservando i deflussi vitali attraverso i requisiti concordati con la Regione”.

Oltre al focus precedente, quali sono i progetti in corso ?

“Uno dei punti principali è l’edilizia scolastica, per garantire sicurezza e strutture ecosostenibili. Siamo impegnati, per esempio, nell'efficientamento energetico e nella sicurezza sismica che interessano il Liceo Scientifico Amedeo Avogadro e l'Istituto Tecnico Cavour di Vercelli”.

La viabilità è uno degli argomenti su cui c'è attenzione.

“La provincia di Vercelli ha uno sviluppo stradale di oltre mille chilometri, per cui gli stanziamenti sono destinati sia alla manutenzione ordinaria sia alla straordinaria. In particolare sette incroci tra quelli considerati i più pericolosi sono oggetto di lavoro e al loro posto sorgeranno rotatorie, i cui progetti sono stati già consegnati ai rispettivi Sindaci”.

Quali sono i progetti nel cassetto?

“Sicuramente la realizzazione della superstrada Vercelli – Novara; a seguire la circonvallazione di Serravalle e il cantiere della Pedemontana. Quest'ultimo è la base per acquisire maggiore attrattività. A ciò va aggiunta la costituzione del campus universitario presso la ex caserma Garrone, grazie al progetto scuole innovative”.