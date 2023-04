Prevenzione e repressione: un anno di lavoro della Polizia di Stato: 62 arresti e 467 denunce

"Esserci sempre": cercando di prevenire (quando possibile) o di reprimere i reati. Come ogni anno il momento di festa per l'anniversario della fondazione del corpo è l'occasione per tracciare il bilancio di un anno di attività «che - ha rilevato il questore Maurizio Di Domenico - è stata particolarmente concentrata su tre ambiti: la prevenzione dei reati giovanili, spesso associati a fenomeni di baby gang, disagio sociale o abusi di sostanze; l'intervento di prevenzione e repressione dei reati di genere e l'attività amministrativa sul fronte dell'immigrazione con un lavoro impegnativo e gravoso reso ancora più pressante dalla situazione di guerra in Ucraina».

Sul fronte giovanile molto si è fatto con incontri nelle scuole, attività di controllo del territorio ed emissione dei Dacur, i cosiddetti Daspo urbani che vietano l'accesso dei destinatari a luoghi come bar, discoteche, circoli privati e, in alcuni casi, persino alle strade nelle quali le persone si ritrovano in orario serale e notturno.

Complessivamente i reati complessivamente denunciati alla Polizia di Stato sono stati 1.198 rispetto ai 1.123 dell’anno precedente; «Il dato è pressoché identico con leggere variazioni per quanto concerne i singoli reati. Le persone arrestate sono state 62 rispetto alle 112 dell’anno precedente mentre i denunciati sono stati 467 rispetto ai 409 dell’anno precedente», ha detto il questore.

Nel complesso, l’attività preventiva della Polizia di Stato ha permesso di identificare 18.940 persone rispetto alle 17.461 del medesimo periodo dell’anno precedente. La Questuraha assicurato la presenza di 2.691 equipaggi della Squadra Volante, con l’impiego costante sul territorio di almeno due equipaggi a turno nell’arco delle 24 ore. Sono stati predisposti e attuati specifici servizi di controllo nei confronti di pregiudicati e locali pubblici con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine che ha registrato la presenza di detto personale, nel periodo in esame, in 35 occasioni. Rispetto al dato dell’anno precedente, si è registrato un aumento di circa il 12% nelle persone sottoposte ad identificazione. Nell'anno sono state denunciate 190 persone, rispetto alle 191 del medesimo periodo dell’anno precedente, e arrestati di 16 soggetti rispetto ai 12 del periodo precedente. L’Ufficio ha proceduto a ricevere n. 1.064 denunce/querele di reato.

Le sanzioni amministrative accertate dalle pattuglie su strada sono state 57 e le sanzioni a norma del Codice della Strada sono state 51. Un settore particolarmente seguito è stato quello degli interventi per lite in famiglia con l’alimentazione dell’apposito portale SCUDO all’interno del quale sono state riportati ben 152 episodi attinenti al fenomeno della violenza di genere nel periodo 15 marzo 2022 – 15 marzo 2023.

Sul versante investigativo, la Squadra Mobile ha identificato 3.496 persone e controllato 1.466 veicoli. Gli arrestati, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (76), sono stati 46 mentre le persone denunciate a piede libero ammontano a 215 rispetto alle 134 dell’anno precedente. L’attività operativa della Squadra Mobile ha consentito di segnalare 17 persone all'Ufficio Territoriale del Governo in quanto assuntori di sostanze stupefacenti; sono state 64 le deleghe in materia di Codice Rosso che hanno portato all’adozione di 19 misure cautelari nei confronti dei responsabili e a segnalare in stato di libertà per lesioni, maltrattamenti in famiglia e altro, 52 persone.

La Digos ha fornito il consueto apporto informativo per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disciplinati con le ordinanze del Questore. Sono state monitorate complessivamente 240 manifestazioni pubbliche, tra scioperi, presidi sindacali e gare sportive.

Per quanto attiene all’Ufficio Immigrazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti nella Provincia di Vercelli sono 13.080 unità con un incremento di circa 1.000 unità rispetto all’anno scorso. Sono stati consegnati 2.089 permessi di soggiorno, come “primo ingresso”, e 3.655, come “rinnovo”; in totale i permessi di soggiorno consegnati sono stati 5.744 rispetto ai 5.178 dell’anno precedente. Le pratiche acquisite per la trattazione sono state 6.299 rispetto alle 5.901 del periodo precedente. Le nazionalità che registrano una maggior presenza nel territorio provinciale sono quelle marocchina, albanese, cinese, ucraina, senegalese, domenicana, peruviana e tunisina. Nel periodo di riferimento sono state presentate 896 richieste di protezione internazionale, sono stati notificati 46 provvedimenti di espulsione, 37 ordini di abbandonare il territorio nazionale, 3 ordini di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera e sono stati eseguiti 8 accompagnamenti di stranieri presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri.

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha controllato 69 esercizi pubblici ed accertato n. 60 violazioni amministrative, con un dato analogo a quello dell’anno precedente. Nel periodo in esame vi è stato anche un marcato aumento delle persone segnalate alla competente Autorità Giudiziaria per contravvenzioni penali (23 contro 8 dell’anno precedente). L'ufficio ha rilasciato 4.932 passaporti, con un aumento di circa il 40% rispetto al periodo precedente, negandone 3, e rinnovato e/o rilasciato 665 porti d’arma da fuoco, di cui 194 per uso caccia e 459 per uso sportivo, respingendo 26 richieste per l’esistenza di elementi ostativi.

In materia di misure di prevenzione, sono stati emessi 18 avvisi orali, 28 fogli di via obbligatorio, 9 ammonimenti per violenza domestica e 2 ammonimenti, 23 DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), collegati questi ultimi a reati contro la persona, consumati all’interno o nei pressi di locali pubblici. Sono state rintracciate una persona minorenne e una maggiorenne allontanatesi dal luogo di residenza. Particolare attenzione è stata prestata dall’Ufficio Minori e vittime vulnerabili preposti alle fasce deboli alla prevenzione dei reati all’interno dei nuclei familiari e in danno dei minori. L’ufficio è da tempo punto di riferimento per le associazioni e i servizi sanitari e socio-assistenziali. Nel periodo di riferimento, sono state poste in protezione 2 donne vittime di reati consumati da familiari o a sfondo sessuale.

Il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha effettuato 70 sopralluoghi sulle scene del crimine di furti e danneggiamenti con l’ausilio di strumentazione tecnologiche all’avanguardia. Inoltre, ha documentato con dettagliate riprese video n. 123 servizi di ordine pubblico e ha sottoposto a fotosegnalamento, anche ai fini di polizia giudiziaria, 1.813 persone.