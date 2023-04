Danni e sangue ovunque: ladro messo in fuga dai richiedenti asilo - FOTO

Danni ingenti alle strutture e sangue ovunque. Ma le cattive intenzioni del giovane che, nella notte tra venerdì e sabato, ha tentato un furto alla Baracchetta di piazza Mazzini, si sono scontrate con la scarsa conoscenza dei luoghi e con la presenza, sul posto, di un gruppo di richiedenti asilo pakistani che, filmando il tentativo di effrazione, hanno anche messo in fuga il ladro.

Mercoledì mattina il titolare, Giuseppe De Salvatore, è ancora alle prese con gli interventi di riparazione della porta del locale, della finestra e della porta del bagno esterni. Il sangue non c'è più, ma i danni sono evidenti e ammontano a diverse migliaia di euro.

Quello che è accaduto è registrato in un filmato che i giovani pakistani hanno consegnato alla Polizia: un ragazzo, secondo le prime ricostruzioni di origini egiziane, intorno alle 2 di notte, ha cercato di intrufolarsi nel locale: ha spaccato la maniglia dell’ingresso posteriore, ma non riuscendo ad aprire, ha scardinato e rotto la finestrella del bagno, infilandosi all'interno. Solo una volta dentro, e dopo essersi sicuramente ferito perché le tracce di sangue erano ben visibili, si è reso conto di essersi ficcato in un vicolo cieco: i servizi igienici sono infatti isolati e non comunicano con il resto del locale.

A quel punto, per cercare una via d'uscita, ha demolito il pannello inferiore della porta, strisciando fuori. Dove, sporco di sangue, si è trovato di fronte ai richiedenti asilo che stavano filmando tutto. Si è dato alla fuga, lasciando tracce ematiche in piazza e in corso De Rege. Sul posto sono poi intervenuti i poliziotti che hanno acquisito il filmato, prelevato i campioni di sangue e raccolto tutte le indicazioni utili. Le forze dell'ordine, con ogni probabilità, sono già sulle tracce del ladro mancato ma, nel titolare, restano l'amarezza per un atto così insensato - dal momento che nessun commerciante lascia denaro nella cassa - e al tempo stesso grave per i danni subiti. E resta la gratitudine per il senso civico dimostrato dai giovani richiedenti asilo che hanno dato un contributo importante per sventare il crimine.