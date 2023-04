Masserano, nuova sede dell'Associazione Pubblica Assistenza Cuore

L’ Associazione Pubblica Assistenza Cuore (Apac ODV) ) di Borgo d’Ale raddoppia e “sbarca” nel biellese: domenica 16 aprile alle 15.00 inaugurerà a Masserano una nuova sede in Frazione Perini, 2.

“E’ un territorio sguarnito sotto l’aspetto dei servizi - racconta la presidente Emanuela Gili- le ambulanze più vicine sono quelle delle postazioni di Cossato e Gattinara. In realtà sono già quattro anni che abbiamo in ballo il progetto, ma con la pandemia tutti i tempi di realizzazione e consegna lavori della struttura si sono dilatati. Senza dimenticare l’aspetto burocratico, che ha inciso non poco sulla tempistica”.

Ottenute le autorizzazioni della Regione si è poi potuto procedere all’agognata apertura: al momento la struttura provvederà con una autoambulanza ai servizi di assistenza e trasporto per visite, dimissioni, trasferimenti tra ospedali, assistenza durante le manifestazioni sportive e non solo, escluso per ora il soccorso di base (118) di emergenza-urgenza. In previsione vi è già l’acquisto di un’altra autoambulanza e di un Doblò per trasporto disabili.

“Con l’anno nuovo, espletate tutte le pratiche e ottenute le autorizzazioni di prassi - continua il vicepresidente Marco Vercellotti - contiamo di includere la sede di Masserano nella Rete Territoriale di Emergenza Sanitaria come lo è già la nostra sede di Borgo d’Ale, operativa dal 2012 in ambito emergenziale 118 Piemonte e inserita nel settore delle Pubbliche Assistenze ODV. Speriamo di poter stringere una convenzione anche con il Comune per essere maggiormente e immediatamente operativi nei confronti della cittadinanza tutta”.

Attualmente Apac ODV è convenzionata con l’Asl di Vercelli e la centrale operativa 118 di Novara e opera sul territorio con 30 volontari e 6 dipendenti il tutto guidati dal corpo direttivo formato da 5 persone inclusa la presidente.

Con la sede di Masserano pienamente operativa si amplierà anche il numero dei volontari oltre che dei mezzi.

Vladimir Massara, giovane autista- soccorritore e co-fondatore con Alexandru Mihail Alexe e Matteo Fardin del “Gruppo Giovani del Cuore”,volontari 2.0, è entusiasta di questa nuova realtà, soprattutto è assai speranzoso di poter indirizzare e condividere con tanti altri giovani un percorso di volontariato in cui loro credono molto.

All’inaugurazione di domenica sono state invitate le istituzioni delle due province di Biella e Vercelli oltre ai tanti sostenitori.