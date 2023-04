Visite al campanile e alle sale abbaziali di Lucedio

Grazie a un lavoro di squadra tra Provincia, proprietà del Principato di Lucedio e delegazione FAI di Vercelli, a partire da Pasquetta sarà possibile visitare sia il campanile sia l’intero complesso abbaziale di Lucedio.

Le date di apertura sono il 10 e 25 aprile; il 1 maggio e 2 giugno, con le seguenti modalità: ore 15 visita al campanile (massimo 20 visitatori su prenotazione); ore 15,30 visita guidata alle sale abbaziali (non occorre prenotazione); ore 16:30 seconda visita, in contemporanea, al campanile e alle sale.

Nelle giornate di domenica 16 e 30 aprile, 7-14-28 maggio e 11 e 18 giugno sono previste alle 15 la visita al campanile; alle 15,30 la visita guidata alle sale abbaziali e alle 16,30 la visita al campanile.



Per la visita al campanile è necessaria la prenotazione a vercelli@delegazionefai.<wbr></wbr>fondoambiente.it e si richiede un contributo minimo di 3 euro a persona.



«Lucedio è un patrimonio del vercellese che trova origine presumibilmente nel 1123 e che, a partire dalle prossime festività e grazie alla sinergia tra pubblico e privato, potrà essere visitato nei mesi seguenti in più occasioni», commenta il presidente della Provincia, Davide Gilardino, spiegando che l'amministrazione sta lavorando affinché possa essere fruibile anche parte della chiesa di Santa Maria, «così da non limitare la visita al solo campanile e permettere un’esperienza più completa a chi vorrà scoprire questo splendido complesso. Ringrazio il conte Paolo Salvadori e la delegata Fai Paoletta Picco per l’intensa collaborazione ed estendo l’invito a più persone possibili per una gita nella nostra splendida Provincia».