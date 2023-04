Terza vittoria nella classifica squadre del MYG Cycling Team

Il MYG Cycling Team (di Vercelli) si impone anche sulle strade del Monferrato.

Domenica nella terza tappa del Gran Trofeo Mediofondo il team del presidente Stefano Moro si è riconfermato un gruppo coeso ed affiatato portando a casa la terza vittoria nella classifica squadre.

Una vittoria che permette di allungare sulle dirette inseguitrici Rodman Azimut Squadra Corse ASD e ASD GCS Livorno Ferraris.

Un nugolo di zanzare colorate che non è passato certamente inosservato sulla linea di partenza della terza tappa del circuito ideato da Gran Trofeo Eventi Sportivi, che ha preso il via dalla Collezione Marazzato di Stroppiana.

Spirito di aggregazione e agonismo lungo la salita cronometrata Salabue – Ponzano, dove tra gli atleti del MYG Cycling Team si è nuovamente messo in luce Gianfranco Bruzzese con il 2° posto nella categoria M6.

Non solo mediofondo, quest’anno il MYG Clycling Team si mette in luce anche nelle gare in linea con gli alfieri della squadra: Luigi Borgato, Simone Giolo e Sergio Castellaro dove a Carmagna hanno conquistato rispettivamente il 3°, il 5° e il 15° posto nelle rispettive categorie.

Anche nella 1° tappa “Sprint Race Cup” ad Arro nel comune di Salussola che si è corsa ieri (giovedì – ndr) buona la prestazione di Luigi Borgato.

Il 6 maggio alle Acacie di corso Rigola invece il MYG Cycling Team in collaborazione con Special Class by GroupCycling ICYFF e Decathlon Vercelli terrà un importante evento dove l’outdoor incontrerà il mondo dell’indoor fitness, con 3 ore intense su bici da spinning con istruttori di alto livello.