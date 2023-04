Getta dall'auto il pacchetto di sigarette con dentro pasticche psicotrope. In casa altra droga e denaro

Vede la pattuglia della Polizia stradale intimargli l'Alt e, prima di accostare, getta dal finestrino un pacchetto di sigarette. Un comportamento insolito da parte di un giovane, 22enne, incensurato, residente a Varallo, che ha fatto scattare un campanello di allarme negli agenti della Polstrada del distaccamento.

Nel corso del controllo, inoltre, l'automobilista è apparso in palese stato di alterazione psicofisica, tanto che gli agente, insospettiti, hanno recuperto il pacchetto di sigarette e trovandovi all'interno delle pastiglie di psicofarmaci. L'automobilista è perciò stato condotto all'ospedale di Borgosesia e invitato a sottoporsi ai controlli sanitari. Intanto gli agenti hanno proceduto a perquisire l'abitazione trovando diversi quantitativi di hashish, cocaina e pastiglie psicotropoe, oltre a un bilancino di precisione e a diverse banconote. La droga e tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, e il giovane deunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio oltre che per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a stabilirne le condizioni psico-fisiche. Contestualmente gli è stata ritirata la patente e l'auto è stata messa sotto sequestro ai fini della confisca.