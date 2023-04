Dalle Under 13 alle 19, le gare della Pallacanestro Femminile Vercelli

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

4^ GIORNATA– girone con gare di sola andata

Lunedì 3 aprile 2023 ore 19,40 –a Vercelli - Palestra Sc. Media Pertini – Lanino – C.so Tanaro 3

Pallacanestro Femminile Vercelli – Mado Basket Valenza 82-26

(parziali: 21-8; 41-14; 57-22)

Tabellino PFV: Chillini 14; Momo 18; Porcelli 6; Debernardi 2; Barbero 7; Cadiry 2; Zanetti 13; Dikrane 2; Prinetti 2; Carrozza 6; Lo Kahr; Francese A. 10; All.re Gianfranco Anastasio.

Terzo incrocio stagionale fra le Under 19 della PFV e le pari età del Mado Basket Valenza e terza vittoria con ampio margine per le prime, questa volta con il risultato di 82-26.

Le vercellesi hanno affrontato la gara con il piglio giusto, con molta voglia di vincere, memori delle belle prove offerte nel girone di qualificazione sempre contro Mado, e già nel primo periodo mettevano da parte un buon vantaggio chiudendo al 10’ sul 21 a 8.

Nella seconda frazione, Anastasio ruotava un po’ tutte le giocatrici a disposizione, ottenendo buone prestazioni un po’ da tutte, chi in attacco chi in difesa, cosicché il vantaggio veniva incrementato fino al 41-14 di metà partita.

Ripartendo da + 27 la PFV non aveva motivo di infierire più di tanto nella seconda parte dell’incontro, cosicché si faceva un po’di accademia, pur mantenendo inalterata la concentrazione e la determinazione messe in campo dalla squadra ed una buona continuità realizzativa.

Finiva 82 a 26 con Momo (18), Chillini (14), Zanetti (13), Francese (10), Barbero (7), Porcelli (6) e Carrozza (6) tra le realizzatrici più prolifiche, ma con il contributo fattivo di tutte le atlete, come si rileva anche dal tabellino.

Con questa vittoria l’Under 19 della PFV consolida il quarto posto nel girone di Coppa, posizione che rispecchia abbastanza bene quanto espresso nella stagione dalla squadra, con ancora due gare da disputare, dopo la sosta pasquale, inframmezzate dalla giornata di riposo.

CAMPIONATO UNDER 17 - Girone finale per il titolo regionale 3^ giornata di ritorno Sabato 1.4.2023 ore 16,00 ad Alice Castello - Palestra Comunale – Via Cossano s.n.c. Pallacanestro Femminile Vercelli – Arona Basket 55-72 (Parziali: 13-18; 30-34; 44-55) Tabellino PFV: Cafasso 2; Giuliani; Rizzato 4; Arca; Giorgi; Pintonello; Prinetti 14; Carrozza 8; Momo M.20; Barbero; Dipace 4; Dikrane 3; All.re Javier Adipe Alsina.

Contro la prima in classifica, Arona Basket, candidata al titolo regionale, le ragazze dell’Under 17 PFV si sono battute alla pari, per lunghi tratti della contesa, ma sono state sconfitte – fra le mura amiche- per 55-72

Le giovani di Javier Felipe Alsina sono riuscite, sin dal primo quarto, a rimanere in scia delle più quotate avversarie, chiudendo 13-18 al 10’. Nel secondo periodo erano brave a recuperare un piccolo ma significativo punticino, per il 30-34 di metà gara, lasciando intravedere buone possibilità

di rimonta, magari per un arrivo in volata.

Purtroppo, nella ripresa il rendimento delle padrone di casa calava sensibilmente, a fronte di un crescendo delle ospiti che, segnando 21 punti nel solo terzo periodo, fuggivano in avanti sul 44-55 al 30’. Le vercellesi/ciglianesi/saluggesi, poi, cedevano sul piano fisico e non riuscivano più a ricucire lo strappo di 11 lunghezze subito, che si dilatava, e dovevano arrendersi, ancora una volta, alle aronesi con il punteggio finale di 55-72, che forse è troppo severo per come è stata la partita.

La sconfitta casalinga, fortunatamente, non pregiudica per la PFV l’accesso alle final four per il titolo, con tutta probabilità (anzi ormai con certezza) in compagnia proprio di Arona Basket (prima), Conte Verde Basket di Rivoli (terza o seconda), cui la PFV farà visita sabato 15.4 alle ore 18.00 – dopo la sosta pasquale – proprio con in palio il 2° posto, e Lettera 22 di Ivrea che sarà o terza o quarta.

Nelle semifinali (1a vs 4a e 2a vs 3a) la PFV si giocherà il titolo regionale Under 17 (non élite) oppure uno dei posti di rincalzo, il che rappresenta comunque un buon risultato.

CAMPIONATO UNDER 15 2^ fase Coppa Piemonte – 2^ GIORNATA di ritorno Domenica 2.4.2023– a Moncalieri – Palestra Sc:. M. Costa - ore 11,00 Libertas Moncalieri - Pallacanestro Femminile Vercelli – 45-60 (Parziali: 5-18; 17-29; 28-40) Tabellino PFV: Cavalli 8; Dipace 6; Fall Dior; Haxhiasi; Nicosia 4; Torazzo 3; Francese E. Tagliabue 2; Fall A. Panelli 4; Dikrane 8; Prinetti 25. All.re Gianfranco Anastasio

Vittoria esterna per l’Under 15 della PFV che ha avuto la meglio sulle coetanee della Libertas Moncalieri, nella palestra “Costa” di Moncalieri, per 45-60.

Le ragazze di Anastasio, questa volta, sono partite bene anche in campo avverso, disputando un primo periodo di buon livello, sia in attacco, mettendo a segno 18 punti, sia soprattutto in difesa, tenendo a soli 5 punti realizzati le avversarie.

Forse l’avvio sprint ha finito per frenare le vercellesi che, nella seconda frazione non sapevano ripetersi, ma veleggiavano alla pari delle avversarie, cosicché a metà gara il divario restava pressoché immutato sul 17-29, con le padrone di casa che rosicchiavano un punto.

Nella ripresa vi era di nuovo equilibrio nel terzo quarto (11-11) con le squadre che rispondevano colpo su colpo l’una all’altra, ma con la PFV che riusciva con merito a mantenere invariato il proprio vantaggio di +12 a tre quarti gara.

L’ultimo periodo vedeva migliorare le percentuali realizzative di ambo le squadre, rispetto ai due quarti centrali, (con Prinetti top scorer con 25 punti), ma le ospiti vercellesi riuscivano a fare qualcosa di più (17-20 il parziale della frazione finale) e ad aggiudicarsi meritatamente l’incontro, chiudendo a +15.

Questa preziosa vittoria consente alle ragazze di Coach Gianfranco Anastasio di staccare di due punti in classifica proprio la Libertas Moncalieri, nella corsa ad uno dei primi due posti del girone, che darebbero accesso alle finali a quattro per la conquista della Coppa Piemonte di categoria.

La prossima partita della squadra Under 15 PFV sarà domenica 16 aprile, dopo la sosta pasquale, alla palestra della Scuola Media Pertini-Lanino alle ore 17,00 contro Cerrus Basket di Sozzago (NO) per continuare la corsa.

CAMPIONATO UNDER 14 – 2^ fase di Coppa Piemonte Girone “Unico” – 3^ giornata di andata Sabato 1 aprile 2023 ore 16.15 –a Vercelli – Sc. Media Pertini-Lanino – C.so Tanaro 3 Pallacanestro Femminile Vercelli – Area Pro 2020 39-65 (parziali: 4-17; 8-34; 23-45) Tabellino PFV: Maita; Ferla; Trotti 8; Lahmidi 2; Mura 1; Panelli 18; Follia; Tannini 8; Stile; Galbiati ; Fall A. 2 . All.re Davide Simone.

Altro stop per le Under 14 della PFV, sconfitte in casa da Area Pro 2020 di Orbassano per 39-65, al termine di una partita che si è indirizzata sin dalle prime battute a favore delle torinesi, apparse indubbiamente più forti, ma aiutate in questo anche dal gran numero di errori commessi dalle padrone di casa.

Queste ultime cominciavano maluccio, quasi che fossero loro le ospiti cariche della fatica della trasferta, ed andavano sotto 4-17 nella prima frazione, senza quasi colpo ferire. Nel secondo periodo si ripeteva la stessa situazione: la PFV non segnava ed un nuovo parziale di 4-17 portava al risultato di 8-34 alla sirena di metà match.

Giochi fatti, praticamente, anche per la fatica che la PFV continuava a fare per andare al tiro.

Nella ripresa le cose cambiavano un po’, con un’ottima Panelli (18 p.ti alla fine) che cercava di trascinare le sue, coadiuvata da Trotti (8) e Zannini (8), tanto che il terzo quarto era appannaggio delle vercellesi (15-11) per il 23-45 del 30’, mentre l’ultimo veniva giocato quasi alla pari (16-20) ma senza che il risultato potesse cambiare in alcun modo.

C’è un po’ di rammarico per il bruttissimo approccio alla gara, come detto prima: forse con un po’ più di attenzione e determinazione si poteva fare di meglio, non vincere magari, ma almeno stare più a lungo in scia delle avversarie.

Prossimo impegno per le Under 14 PFV sarà sabato 15 aprile, dopo la sosta pasquale, ad Asti contro Scuola Basket Asti, al Palazzetto dello Sport, contro una formazione che condivide l’ultimo posto in classifica a zero punti con le vercellesi e con Montemilus Aosta.

Campionato Under 14 - 2^ fase di Coppa Piemonte

Girone unico 1^ giornata – girone di sola andata (recupero)

Mercoledì 5 aprile 2023 a Vercelli – Palapiacco - ore 18,45

Pallacanestro Femminile Vercelli – Conte Verde Basket 58-43

(parziali:14-9; 29-17, 43-25)

Tabellino PFV: Cabo Bolado; Mura 3; Trotti 16; Panelli 27; Lahmidi; Stile 10; Valentini n.e; Fall 2; Ferla; Galbiati; Alilou. All.re Davide Simone.

Nel recupero della prima giornata del girone di “Coppa Piemonte” le Under 14 della PFV conquistano, in questa fase, la loro prima vittoria battendo, in casa, Conte Verde Basket di Rivoli per 58-43.

Il successo delle vercellesi è stato meritatissimo, perché le ragazze sono state brave a condurre la gara dall’inizio alla fine, facendo aumentare progressivamente il proprio vantaggio nei quattro periodi.

Infatti le ragazze di Davide Simone si portavano in vantaggio già nel primo parziale, sul punteggio di 14-9 al 10’.

Nel quarto successivo (15-8) praticamente facevano il bis del precedente, migliorandolo, cosicché già a metà gara potevano vantare un discreto margine di +12, sul 29 a 17.

Nella ripresa, al terzo quarto, gli equilibri erano sostanzialmente gli stessi dei primi due quarti (14-8) ed il divario lievitava fino al 43-25 del 30’, dopo aver superato anche i 20 punti.

L’ultimo quarto, invece, vedeva le vercellesi tirare i remi in barca ed amministrare la gara, con un certo raziocinio, cedendo fatalmente qualche punto alle avversarie (15-18) ma mantenendo una buona media realizzativa sino al 58-43 finale.

A fine gara coach Davide Simone è apparso soddisfatto della prestazione delle sue, che ha definito “la migliore tra le ultime partite disputate in questa fase” ed ha sottolineato la capacità della squadra di aver saputo selezionare buone soluzioni tecniche quando ce n’era bisogno e, soprattutto, buoni tiri senza forzare e senza inutile precipitazione. Infine, stante l’andamento favorevole della partita, ha concluso il coach, si sono potute fare molte rotazioni che sono state utilissime ai fini del risultato ed anche per le ragazze e la loro maturazione.

La prossima gara sarà il 15 aprile alle ore 15,30 al Piacco, contro Scuola Basket Asti, presso il locale Palazzetto dello Sport, contro il fanalino di coda del girone.

CAMPIONATO UNDER 13 – 2 ^ fase per la qualificazione alle final four per il titolo. Girone E 5^ giornata di andata Domenica 2.4.2023– a Nole – Pal. Sc. Medie – Via Martiri della Libertà – ore 16.15 Basket Nole -Pallacanestro Femminile Vercelli 53-27 (parziali: 21-8; 27-12; 42-21). Tabellino PFV: Stile 6; Lahmidi 3; Triberti; Balzaretti; Bari 2; Monaco; Sadmy 4; Pavia 2; Oppezzo 2; Lombardi; Alilou 8. All.re Davide Simone

Nuova sconfitta per le giovani dell’Under 13 della PFV, ancora contro Basket Nole per 53-27, questa volta in trasferta, con il solito primo quarto da incubo.

Le vercellesi, infatti, hanno subito nei primi 10’ un parziale di 21-8, piuttosto scoraggiante, soprattutto per la difficoltà ad andare a canestro ed anche per l’inconsistenza della propria difesa.

Nel secondo quarto, però, anche le padrone di casa mollavano un po’ la pressione, e ne usciva un piuttosto “misero” 6-4 quale parziale del periodo, e non certo perché le due squadre mettessero in campo difese impenetrabili.

Si andava così al riposo sul punteggio di 27-12 per Nole, con la partita tutt’altro che compromessa per le ospiti, se le avversarie fossero rimaste al livello del secondo periodo disputato.

Nella ripresa, però, Nole riprendeva a segnare, mentre le ragazze di Davide Simone continuavano a faticare ad andare a canestro, cosicché al 30’ il risultato era di 42-21 e le ragazze vercellesi non riuscivano più a ricucire il cospicuo divario che, così, veniva fissato a +26 al 40’ sul punteggio definitivo di 53-27.

Sconfitta questa che, di fatto, cancella le aspirazioni della PFV di qualificarsi per le finali di categoria, ma che lascia intatto il merito di aver centrato l’accesso ad uno dei gironi che danno ingresso alle finali stesse, il che è in ogni caso un buon traguardo per una squadra praticamente al primo anno di attività a livello esclusivamente di nate nel 2010, con innesti anche di alcune ragazze del 2011, provenienti da Mini Basket Bugs.