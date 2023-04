Scomparso da sabato sul Monte Rosa, ricerche in corso

Sono in corso da sabato, ma finora senza esito, le ricerche di un parapendista ungherese, disperso sul Monte Rosa.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato nel tardo pomeriggio di giovedì un sorvolo di ricognizione nella zona della Capanna Gnifetti, dopo la segnalazione di mancato rientro di un uomo di nazionalità ungherese di cui non si hanno notizie da sabato, quando è stato visto a Staffal prima e alla Gnifetti poi.

L'uomo ha effettuato l'escursione dotato di vela parapendio. Al momento non si hanno informazioni ulteriori ma è stata individuata l'autovettura a Staffal (aperta per le opportune verifiche dai Vvf) e si ipotizza che possa essere arrivato diretto alla Capanna Margherita.

Impossibile il sorvolo in elicottero a causa della meteo avversa e delle condizioni di scarsa visibilità in quota. L'elicottero è rientrato in base.

AGGIORNAMENTO

Sono riprese questa mattina le ricerche dell'escursionista ungherese di cui non si hanno notizie da sabato. Il soccorso alpino piemontese ha fatto una verifica alla Capanna Margherita, dove pare l'uomo non sia mai arrivato.

L'ultima traccia GPS rilevata è nella zona della capanna Gnifetti. Una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale Sagf sta perlustrando un'ampia zona.

Al momento le ricerche stanno dando esito negativo.