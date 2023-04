Omicidio Martinelli, chiesto l'abbreviato da quattro imputati

Hanno chiesto il rito abbreviato (che in caso di condanna consente di avere lo sconto di un terzo della pena) Nicolae Capstrimb, Janet Di Perri, Bilal Zabori e Yasser Ait Bennacer, i quattro giovani accusati dell'omicidio di Cristian Martinelli, 34enne trinese brutalmente picchiato alla stazione di Casale e spirato all'ospedale Santo Spirito per le lesioni e i traumi riportati. Una vicenda sconvolgente nata dalla rapina di un paio di occhiali che il gruppo aveva sottratto a Martinelli e che il trinese aveva chiesto di riavere indietro. Le accuse sono omicidio preterintenzionale e rapina con l'aggravante, almeno per Capstrimb, di aver utilizzato una spranga per colpire il trinese a terra. Per un quinto imputato, minorenne, procederà invece il Tribunale di Torino.

La richiesta di abbreviato da parte dei legali Danilo Cerrrato per Zabori ed Elisa Barbato per Bennacer è stata condizionata all'accoglimento di due testimonianze, non ascoltate in sede di indagini. Madre, padre e sorella della vittima hanno invece formalizzato la costituzione di parte civile con la legale Francesca Busio, mentre i colleghi Fabrizio Amatelli e Alessandro Scheda rappresentano Di Perri e il legale Cristian Scaramozzino, del foro di Torino, Capstrimb.

L'udienza proseguirà il 28 aprile davanti alla giudice Cristina Barillari: sono in programma le testimonianze e l'esame degli imputati, mentre la discussione è fissata il 29 maggio.