Triduo di Pasqua in basilica con le Sorelle della Trasfigurazione

Durante i giorni del triduo pasquale le Sorelle della Trasfigurazione invitano a partecipare alle celebrazioni nella Basilica di Sant'Andrea dove la Liturgia delle Ore scandirà i diversi momenti di questi giorni così intensi e centrali.

In particolare segnaliamo l’Adorazione del giovedì santo 6 aprile: dalle 21 alle 24 la Basilica resterà aperta, per permettere a chi lo desidera di raccogliersi in silenzio e fermarsi per una preghiera breve o prolungata.

Venerdì santo 7 aprile saranno celebrate in Sala Capitolare le Ore minori: alle 9 l’Ora Terza, alle 12 l’Ora Sesta, alle 15 l’Ora Nona, per sostare di fronte al mistero della Croce.

Domenica 9 aprile la messa sarà alle 10, preceduta alle 9.45 dall’Ora Terza.