Primo titolo stagionale per il Velo Club di Vercelli

Lo scorso fine settimana un atleta del Velo Club Vercelli ha conquistato il primo titolo stagionale per la storica società vercellese.

Domenica 2 aprile Mattia Sanzone, giovane ciclista “nipote d’arte” (il nonno Piero è una colonna del Velo da decenni) si è aggiudicato nuovamente il 1° posto di categoria (32° assoluto) nella gara in linea di Arborio, valida come quinta e ultima prova del Campionato d’Inverno 2023 Acsi. Con questo successo porta a casa la maglia di vincitore della categoria debuttanti con ampio margine sul secondo classificato, grazie ai 4 primi posti in 4 corse disputate (su 5 gare).

Sempre a livello individuale, Francesco Tambone è salito sul podio nella categoria Veterani A (3° posto) nella Cicloscalata Domodossola-Alpe Lusentino, prova valida per il circuito di granfondo Coppa Piemonte 2023.

Sui 10 km della gara in salita, con una pendenza media dell’8%, Francesco si è classificato 14° assoluto con un tempo di 37 minuti e 30 secondi, salendo ad una velocità media di 19,1 km/h.

Una rappresentanza della squadra corse (10 elementi) invece era presente alla terza tappa del circuito Gt Mediofondo, con partenza a Stroppiana presso la Collezione Marazzato.

Sul tratto agonistico costituito dalla sulla salita di Salabue (Crea) di 4 km, per il Velo Club si sblocca al 3° tentativo Edoardo Bordin che conquista il 4° posto tra gli M4 e conclude 42° assoluto (1° tra gli atleti del Velo) a 1 minuto e 49' dal vincitore di giornata; nuovamente premiato anche Vito Greco, che dopo il 4° posto della tappa precedente sale al 2° posto tra gli M8 (61° assoluto).

Ottime prestazioni anche per Massimiliano Muraro (8° M4 - 83° assoluto), Mario Martorana (11° M6 - 86° ass.), Max Bussa (95° ass.), Fabio Flores, Giuseppe Vella, Luigi Vitali, Andrea Tuninetti e José Flores.

Nella classifica a squadre di giornata, dopo il 5° posto della domenica precedente a Crescentino, il Velo Club Vercelli porta a casa un altro 5° posto