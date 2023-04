Alicese/Orizzonti, vittoria importante. Bene Trino e Bianzè, Cigliano costretto al pari

ECCELLENZA

L’Alicese/Orizzonti strappa una vittoria di qualità battendo il Briga; diretta concorrente nella lotta per evitare i play-out. Con questo risultato la squadra di Mellano scala la classifica e guarda con ottimismo le ultime tre gare della stagione. La partita è rimasta in bilico fino al 65’ quando Fiorenza ha dato il via al vantaggio decisivo.

ALICESE/ORIZZONTI – BRIGA 4-1

Alicese/Orizzonti: Malune, Angeli (dall’82’ Verna) Schettino, Clerici Pasinato Moussaif (dall’80’ Petrocelli), Franchin (dal 69’ Keita) Caamano Gai (dal 53’ Fiorenza) Edalili (dal 72’ Pelle) Diadoro. A disp: Mastrorillo, Nicolotti, Imberti, Manè. All. Mellano.

Marcatori: al 5’ Edalili (A), al 45’ Cataldo (B), al 65’ Fiorenza (A), al 75’ Pasinato (A), al 93’ Pelle (A)

PROMOZIONE

Il Bianzè interrompe la striscia negativa andando a vincere sul terreno del Feriolo. Un risultato maturato grazie alla doppietta di Bortone e al sigillo di Carena. La squadra di mister Costanzo supera, in graduatoria, il Piedimulera e potrebbe matematicamente raggiungere anche il Fulgor Valdengo al quart’ultimo posto.

Anche il Trino centra il successo, mettendo k.o. il Fulgor Valdengo. Peccato che Bellinzago e Pro Novara che lo precedono in classifica continuino nella loro marcia vittoriosa. Dopo l’inizio stentato i biancoazzurri ribaltano l’inerzia della partita con Vergnasco e Baggio.

FERIOLO – BIANZE’ 1-3

Bianzè: Appendino, Tornari Valrosso, Corinaldesi Rega Azhar (dal 55’ Perinetti), Atzeni (dal 59’ Urena) Mahmood (dal 73’ Stesina) Carena Parrinello Bortone. A disp: Perucca, Anselmino, Mhreti. All. Costanzo.

Marcatori: al 30’ e al 79’ Bortone (B), all’81’ rigore Paganini (F), al 90’ Carena (B)

LG TRINO – FULGOR VALDENGO 4-1

LG Trino: Cerruti, Verbano (dall’83’ Roberto) Zannotti, Marteddu Baggio Meo Defilippi, Osenga (dal 74’ Pasini) Oudadess (dal 69’ Maino) Vergnasco Birolo Brugnera (dall’85’ Bernabino). A disp: Berruti, Buscaglia, Diop, Fedeli, Pane. All. Yon.

Marcatori: al 15’ Parrinello (F), al 41’ Vergnasco (LG), al 51’ Baggio (LG), al 68’ rigore Brugnera (LG), al 73’ Meo Delilippi (LG)

1^ CATEGORIA

Il derby salvezza va alla Virtus Vercelli che con questo risultato inguaia seriamente il Santhià. La squadra bicciolana prosegue il recupero in classifica portandosi fuori dalla zona play-out. Note meno positive per il Cigliano (superato in classifica dalla Virtus) costretto al pari da un rigore subito al 98’. Concesso dall’arbitro magnanimamente pur lontano dall’azione e coperto da almeno 3 o 4 giocatori. Pari per la Pro Palazzolo che lascia l’ultimo posto della graduatoria.

CIGLIANO – STRAMBINESE 1-1

Cigliano: Bagnis, Quilico (dal 40’ Gaudino) Lo Schirico (dal 68’ Giolitto), Reynoso Buffon Comotto, Strenuo (dal 75’ Lanza) Nicita Alfano Germano Sassi (dall’85’ Moussaif). A disp: Marino, Tagirta, Lami, Grosso. All. Aimino.

Marcatori: al 47’ Comotto (CI), al 98’ rigore Mendo (S)

RISULTATI

VIRTUS VERCELLI - SANTHIA' 2-0

IVREA BANCHETTE - PRO PALAZZOLO 0-0