Basta leggere il titolo che parla della possibilità di ricevere delle medicazioni piaghe da decubito con escara da parte di professionisti sanitari naturalmente per comprendere la complessità dell'argomento e non è detto che le persone conoscono queste piaghe.

Praticamente le piaghe da decubito con escara sono delle lesioni cutanee che possono formarsi per una compressione prolungata di una porzione di un tessuto corporeo per quella persona che per qualche motivo deve stare sempre ferma e immobile oppure ha delle limitazioni consistenti ai suoi movimenti e possiamo pensare a quegli anziani che mantengono una stessa postura per tanto tempo per vari motivi magari perché hanno un'insufficienza cardiaca che non si possono muovere dal letto o hanno delle lesioni spinali ancora peggio.

Così come possiamo pensare a quelle persone sempre anziane oppure una qualche forma di disabilità o che hanno delle malattie croniche che devono trascorrere tanto tempo a letto o devono trascorrere tanto tempo tempo in una sedia a rotelle.

Di certo per quanto riguarda il loro trattamento ci vogliono dei professionisti sanitari come gli infermieri o le infermiere o anche dei caregiver o familiari che magari sono stati istruiti proprio da questi infermieri o comunque sotto la loro supervisione se parliamo di cure domiciliari e quindi se parliamo del ruolo importante dell'infermiere a domicilio che sempre va sottolineato.

Ormai difficilmente non abbiamo mai sentito parlare di un infermiere a domicilio anche per il fatto che fa parte dell'assistenza sanitaria domiciliare che un tipo di assistenza molto importante per molte famiglie e quindi se anche non ne abbiamo mai usufruito per nostra fortuna abbiamo qualche amico di sicuro che ha una persona anziana in casa o una persona con una patologia che richiede delle cure a casa perché non ci si può spostare dalla stessa per andare in ospedale, anche perché in certi casi non ne vale la pena, e quindi questo infermiere si mette d'accordo con la famiglia e andrà qualche ora al giorno in certi casi anche tutti i giorni dipendendo dalla situazione e dalle necessità che ha il paziente o la paziente in questione.

Le medicazioni per le piaghe da decubito con escara sono medicazioni molto complesse

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte, e cioè della difficoltà di gestione per quanto riguarda le medicazioni per le piaghe da decubito con escara non dovrebbe nel senso che si trova in questa situazione sa benissimo quanto sono complesse le stesse.

Tra l'altro affidare questo compito delicato ad un infermiere che non solo ha una certa esperienza in generale ma magari sei specializzato proprio nel trattare correttamente queste piaghe così che la ferita non abbia problemi e non si sviluppano delle infezioni perché poi il problema è sempre quello.

Infermiere che dovrà scegliere la medicazione più adatta alla ferita per coprirla e per tenerla pulita così da evitare anche la formazione di nuove lesioni.

Non è un qualcosa di semplice e questo ci impone che se ne abbiamo bisogno dobbiamo trovare un professionista dopo aver letto delle recensioni.