Scontro tra due auto: una vettura finisce ribaltata contro un palo della luce

Scontro tra due auto, poco dopo le 18,30 all'altezza di Curavecchia di Roasio: dopo l'impatto una delle due vetture è finita fuori strada, ribaltata contro un palo della luce.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 che si sono presi cura degli occupanti, trasportandoli poi in ospedale; le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo e di quello volontario di Romagnano Sesia: a cura delle due squadre, è stata la messa in sicurezza delle vetture e della strada, oltre che del palo Enel contro il quale è finita una delle auto.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri mentre non ci sono, al momento, notizie sulle condizioni di salute degli occupanti.