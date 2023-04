Maxi incidente a Masserano, 4 vercellesi in ospedale - foto

foto Mattia Baù per www.newsbiella.it

Sono 4 i feriti del maxi incidente che si è verificato nel pomeriggio di martedì a San Giacomo di Masserano, poco dopo l'uscita della Superstrada.

Nello scontro sono rimasti lievemente contusi due donne e due uomini, tutti residenti nel Vercellese e trasportati in ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, giunti sul posto insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco. I danni alla carrozzeria sono notevoli.

Il traffico verso l'imbocco della Super è deviato per consentire gli accertamenti e le operazioni di rimozione dei veicoli.