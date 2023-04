Il PalaPiacco riapre al pubblico, montate le tribune temporanee

Sono state montate nella mattina di mercoledì le tribune che consentiranno di riaprire al pubblico il PalaPiacco fino all'avvio dei lavori di riqualificazione energetica previsti a partire dall'estate.

Le prossime partite di basket, volley, calcio a 5 e le esibizioni della Pro Vercelli Ginnastica potranno tornare a essere seguite dal pubblico di appassiontati, tifosi e genitori che, la scorsa settimana, si era trovato all'improvviso “sfrattato" dell'impianto, riaperto nel 2021 dopo le importanti opere di riqualificazione interna. Le vecchie tribune telescopiche, considerate non adeguate ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, per ora restano "impacchettate" in attesa di essere rimosse e sostituite.

«Con i lavori in partenza nel corso dell'estate risolveremo in modo definitivo anche il problema delle tribune» assicura il sindaco, Andrea Corsaro, a margine della presentazione dell'intervento che interesserà l'altro palasport cittadino, il Pregnolato del rione Isola.

«Quando si prepara un importante intervento di ristrutturazione com'è quello in programma al Piacco - aggiunge il sindaco - è possibile che si presentino degli imprevisti, come è stato in questo caso. L'amministrazione e gli uffici si sono comunque impegnati a risolverli in tempi brevissimi per consentire alle società sportive di terminare i propri campionati alla presenza del pubblico».

Una notizia positiva che l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, aveva già anticipato in mattinata ai dirigenti delle diverse squadre che gravitano intorno al palazzetto del rione Concordia, portandovi settimanalmente centinaia di giovani e giovanissimi atleti.

«Il Comune sta investendo ingenti risorse per dare modo ai vercellesi di avere impianti sportivi efficienti e di qualità che possano contribuire a far crescere lo sport vercellese», conclude l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion.