Gli applausi della città a Giulia Perotti, campionessa mondiale di Ginnastica artistica

«Ci hai fatto davvero emozionare. Complimenti perché salire a 13 anni sul tetto del mondo è davvero un'impresa unica». Clima di festa, in sala giunta, per la campionessa vercellese Giulia Perotti che domenica, ad Antalya in Turchia, si è aggiudicata la medaglia d'oro ai Mondiali di categoria nella specialità del corpo libero. Nel bottino mondiale di Giulia Perotti anche due bronzi, nella prova a squadre e nelle parallele asimmetriche.

A ricevere lo scricciolo iridato della Libertas Ginnastica Vercelli, insieme al primo cittadino, sono stati gli assessori Emanuele Pozzolo, Domenico Sabatino, Gianna Baucero, Ombretta Olivetti e Gian Carlo Locarni che si sono complimentati anche con il presidente Luca Casalino, con la vicepresidente Sabrina Sanna e l’allenatrice Federica Gatti.

A Giulia Perotti, talento indiscusso della ginnastica mondiale, gli amministratori hanno chiesto le impressioni sulla partecipazione a una gara tanto importante e qualche racconto sulla vita quotidiana di una giovane campionessa che dedica molte ore all'allenamento, seguita da Gatti e da Enrico Pozzo. «Al mattino mi alleno e a scuola vado di pomeriggio ma non mi pesa perché è quello che mi piace», ha raccontato Giulia, ricevendo una pergamena del Comune e un libro fotografico dedicato a Sant'Andrea. Poi tutti insieme per le foto di rito con le tre medaglie al collo e un sorriso gigante a illuminare gli occhi della piccola campionessa.