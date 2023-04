Piazza Solferino, nuove indagini archeologiche dopo la scoperta della porta romana

Proseguono le ricerche, in piazza Solferino, dopo che, nel corso degli scavi di Asm per la sostituzione delle condutture del gas, sono venuti alla luce imponenti resti di una porta di accesso alla città risalente all'epoca romana.

Nei giorni scorsi il Comune ha dato l'incarico alla ditta 3DGeoimaging di Torino di effettuare un ulteriore studio sull'area non scavata al fine di acquisire nuove conoscenze sul potenziale archeologico della zona, dove, nei recenti scavi, sono venute alla luce una struttura muraria di notevoli dimensioni realizzata con ciottoli e malta con ricorsi di laterizi, probabile porta sud della città oltre ad alcune tracce necropolari.

L'obiettivo è individuare l'altro basamento della porta, contribuendo così a determinare con certezza l'andamento della cinta muraria in una zona in cui sono stati fatti molti ritrovamenti nel corso degli anni: dal muro venuto alla luce nel sottosuolo della caserma di via XX Settembre che ospita la Questura, per arrivare al vicino porto canale di corso Palestro e all'anfiteatro di posto tra corso De Rege e viale della Rimembranza.

Il nuovo studio verrà condotto il 12 aprile, utilizzando sistemi di prospezione non invasiva utili alla conoscenza di quello che si potrà riscontrare in caso di scavo, incrementando così il grado di comprensione della struttura urbana della città di Vercelli in età romana imperiale e valorizzarne i possibili percorsi fruitivi.

A tal proposito, il 12 aprile, dalle 8,30 alle 16,30, nell’area compresa tra la carreggiata sud di piazza Mazzini e la parte nord di piazza Solferino, esclusa la rotatoria, verranno temporaneamente vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni.