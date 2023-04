Borgosesia, l'alluvione all'Isola al centro delle polemiche in Consiglio

Nell’ultimo Consiglio Comunale si è riproposto il tema dell’allagamento al Rione Isola di tre anni fa, con particolare riferimento alla mancata chiusura della paratoia della derivazione che ha causato l’allagamento: «La questione è sempre all’attenzione di questa amministrazione – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – ci sono dei procedimenti giudiziari in corso ed è in quelle sedi che si fanno le valutazioni, non certo al difuori. Al momento – aggiunge – sono stati assegnati alle aziende risarcimenti superiori a 600mila euro, mentre ai privati finora sono stati erogati circa 10mila euro. Il resto è soggetto a rendicontazione e a tempistiche sulle quali il Comune non può agire: sono i tempi, purtroppo lunghissimi, della giustizia italiana. Capisco che il ruolo dell’opposizione consiliare preveda l’attacco alla maggioranza, ma è poco serio farlo con argomenti demagogici, solo per scatenare critiche e dissensi».

In particolare, Bonaccio ricorda che la paratoia in questione appare di competenza dell’azienda concessionaria del canale: «Ritengo che il punto sia molto semplice – sottolinea il sindaco – nessuno può andare a casa di un altro a imporre qualcosa per prevenire eventuali danni a proprietà esterne. All’Isola è successo questo: c’è un’azienda che ha la concessione della derivazione di acqua pubblica, da cui traeva (e trae) il suo profitto d’impresa; credo sia consequenziale – aggiunge Bonaccio - che oltre ai “benefici”, questa azienda si debba assumere anche i “costi”. Cercare di attribuire responsabilità al Comune in questo contesto non è intellettualmente onesto: a ogni evento atmosferico straordinario, dovremmo preoccuparci di quanto avviene in ciascuna proprietà privata della città? È un ragionamento illogico».

Anche la recente pulizia dell’argine è stata organizzata di conseguenza: «La paratoia non è di competenza del Comune – dice senza esitazione – è nell’ambito di una concessione privata e dai privati deve essere gestita. Abbiamo effettuato la pulizia sulle sponde che competono alla nostra amministrazione, la derivazione è di privati e sono loro che devono preoccuparsi di tenerla in condizioni di sicurezza. Come ho detto – conclude - ci sono procedimenti giudiziari in corso ed il Comune sta facendo tutto quanto necessario perché chi di dovere assuma le proprie responsabilità, chi ha subito danni venga opportunamente risarcito e per il futuro non ci si debba più trovare in situazioni come quella vissuta nel 2020».