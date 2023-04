Una targa in ricordo di Mutilati e Invalidi di guerra

Ua targa in memoria di mutilati e invalidi di guerra è stata posizionata nei giardini tra corso Italia e via Alessandro di Gifflenga, a ricordo dei vercellesi che patirono per tutta la vita le conseguenze della partecipazione a eventi bellici.

A inaugurare la targa il sindaco Andrea Corsaro, l'assessore Ombretta Olivetti, il vice-presidente del Consiglio Comunale Gianni Marino e i delegati dell'Anmig e di diverse associazioni d'arma.

«La targa è un simbolo in memoria di coloro che hanno sofferto per la democrazia e la libertà - ha detto Corsaro -. È importante ricordare chi ha sacrificato se stesso per poter ottenere la pace e la serenità di cui tutti godiamo. La frase "mai più guerre" serve a ribadire la volontà di ricordare il passato per non ricadere negli stessi errori».

Piero Francese, presidente della sezione provinciale di Vercelli dell'Anmig ha aggiunto: «L'Associazione è stata fondata tanto tempo fa, nel 1917, e oggi i tre soci storici della provincia di Vercelli, sono ultracentenari. Scopo dell'Associazione e della Fondazione è continuare a ricordare quello che c'è stato per evitare che ciò si ripeta».

«Vercelli deve sentirsi onorata - ha aggiunto il delegato regionale di Anmig, Francesco Gremo - perché in Italia sono poche le città che ricordano i mutilati e gli invalidi di guerra»

A concludere la celebrazione le parole dell'assessore Olivetti e del vice presidente del Consiglio Comunale Marino.