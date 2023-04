Arte, fede e solidarietà: un ponte tra Vercelli e la Siria

Sabato 1° aprile il Museo del Tesoro del Duomo è stato teatro di una visita speciale, dedicata alla Pasqua in dialogo tra Vercelli e la Siria. Un momento particolare che non solo ha visto la partecipazione attiva dei due giovani operatori volontari di Servizio Civile Universale Rose Al Awwad e Matteo Scarone, attivi in Museo nell’ambito del progetto "Digitalmente", ma è stata un’occasione speciale per accostarsi alle celebrazioni pasquali in una vera atmosfera di dialogo e condivisione.

Rose e Matteo si sono fatti portavoce delle tradizioni cristiane che a Vercelli, così come in Siria, precedono e conducono sino alla Domenica di Pasqua. Momenti che da secoli si ripetono, che avvicinano non solo i credenti, ma i popoli.

E proprio nello spirito di vicinanza e dialogo, si è scelto di devolvere i proventi degli ingressi all’evento e le donazioni ricevute all’associazione di volontariato Ohana, che si occupa di vari progetti di sostegno e assistenza a distanza a famiglie in zone di guerra quali Siria, Iraq e Afghanistan. In particolare, i proventi, al quale si aggiunge il ricavato della visita del Circolo Ricreativo di Vercelli alla mostra di litografie di Giacomo Manzù, sempre al Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, saranno donati a favore dell’emergenza in Siria.