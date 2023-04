Amarezza e frustrazione per le bollette stellari

Amarezza e frustrazione. Per non aver compreso in tempo la portata di fondamentali comunicazioni "affogate" in una lettera di tre pagine densa di riferimenti normativi ed essersi trovati così a pagare fino a 6 volte e mezzo in più il metano e fino a 3 volte e mezzo in più per l'elettricità. Era per lo più questo il clima che si si respirava, lunedì sera, nella sala del ModoHotel di piazza Medaglie d'Oro.

Un centinaio di persone hanno risposto all'invito del candidato sindaco Carlo Olmo per confrontarsi sul tema del caro energia insieme a Paolo Fornaro, referente dell'Associazione Consumatori, e ad alcuni gestori presenti sul territorio vercellese. Aprendo i lavori, Olmo ha detto di essersi fatto carico di organizzare la serata dopo aver ricevuto richieste di aiuto e messaggi disperati da parte di famiglie e piccoli imprenditori. «La Tavola del Lupo Bianco (il conto corrente aperto per sostenere spese a favore di fasce deboli della popolazione, nrd) ha erogato 10mila euro a persone in difficoltà con il pagamento delle bollette. E altrettanto ha fatto la Caritas» ha detto a inizio serata.

Molti dei presenti erano già ampiamente documentati sul tema per essersi scontrati in prima persona con i rincari piovuti tra capo e collo proprio nel momento più difficile dell'anno, quando per ovvi motivi legati al clima, del riscaldamento non si può proprio fare a meno.

Non è comunque mancato chi ha rilevato di essere passato dai 400 euro del 2022 ai 1.165 attuali per la medesima fornita di gas consumata in un inverno tutto sommato mite. Chi ha lamentato di non aver mai ricevuto le comunicazioni inviate da Atena per aggiornare sulle successive sentenze di Tar e Consiglio di Stato in base alle quali sono stati aggiornati i contratti in scadenza. Chi ha stigmatizzato l'impossibilità di rateizzare bollette di importi inferiori ai 200 euro. E chi ha contestato di aver ricevuto una bolletta del metano 700 euro pur essendo stata lontana da casa nel periodo di fatturazione. «Avevo la caldaia spenta - ha rilevato la signora - e l'incongruenza sta nel fatto che, nel medesimo periodo, mi stati fatturati 8 euro di acqua...».

A tentare di dare un contributo per ricostruire tutti i passaggi dell'affare aumenti sono stati anche gli interventi di Fornaro e di Gilberto Gilardi, per 42 anni dipendente della vecchia Atena, oggi in pensione. «Le comunicazioni, formalmente corrette, non sono risultate comprensibili per chi le ha ricevute», ha evidenziato Fornaro, rilevando però come non ci siano fondamenti giuridici per intentare una causa sulla base di una generica frustrazione per aver ricevuto comunicazioni o indicazioni telefoniche rassicuranti che non si sono poi rivelate tali alla prova dei fatti. «Purtroppo molte persone che hanno ignorato le comunicazioni non sono state messe nella condizione di capirne la reale portata», ha rilevato Fornaro chiudendo la serata.