A Crescentino il primo centro del riuso: dal Pnrr un milione e 600mila euro per i nuovi impianti di raccolta differenziata

Un ecocentro con impianto di riuso e altri due a servizio di zone finora scoperte. Il Covevar porta a casa più di 1 milione e 600mila euro di fondi Pnrr per interventi su impianto di raccolta differenziata.

A darne notizia, all'indomani della lettera con la quale il ministero ha comunicato la graduatoria dei progetti presentati, il presidente Covevar e presidente della Provincia Davide Gilardino. Entro cinque giorni gli uffici dovranno trasmettere tutta la documentazione e poi potranno dare il via alla fase di appalto dei lavori.

La novità più significativa riguarda Crescentino «Con 810mila euro - spiega Gilardino - andremo a costruire un nuovo ecocentro consortile nella zona a ridosso della nuova rotonda realizzata al posto del vecchio cavalcavia. Insieme all'ecocentro verrà realizzato il primo centro di riuso per oggetti ancora funzionanti e in buono stato che, dopo i controlli del caso, verranno messi a disposizione di persone che ne abbiano necessità».

Un intervento innovativo, premiato dal ministero che ha finanziato anche la costruzione di altri due ecocentri: a Rovasenda e Cigliano, per un totale di 791mila euro. «In questo modo - spiega Gilardino - portiamo a 9 il numero di strutture consortili nelle quali è possibile conferire e differenziare i rifiuti e completiamo il servizio anche in zona finora scoperte».

Appena sotto la linea del finanziamento ottenuto stanno due progetti di creazione dei centri del riuso a servizio degli ecocentri diSanthià e di via Ara a Vercelli, per i quali Gilardino spera di recuperare fondi grazie allo scorrimento della graduatoria.

«Lo stesso spero per un importante progetto relativo all'alta Valsesia: la sistemazione di casette per la raccolta differenziata accessibili tramite badge: un progetto da 970mila euro al momento non finanziato per sul quale sono ottimista».