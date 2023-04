Il fascino della leggerezza... profonda dei romanzi di Valentina Petri

Sala stracolma a Fontanetto Po per la presentazione di “Vai al posto”, secondo successo editoriale di Valentina Petri edito da Rizzoli, per la rassegna “Domenica d’autore”.

Una presentazione brillantemente condotta “in team” con Giovanni Mongiano che, per quasi due ore, ha divertito, coinvolto ed emozionato il numeroso pubblico.

Il noto attore e regista era reduce tra l’altro da una impegnativa rappresentazione al teatro Gassman di Borgio Verezzi, (il famoso “paese del teatro” in provincia di Savona), dove la sera prima aveva portato in scena con successo il suo “No!Pirandello No!”.

Il tempo per le prove di lettura dei dialoghi non c’è stato, tutto era in modalità “buona la prima” .

Attore e autrice si sono avvicendati in esposizioni (anche mimiche) di brani del libro, interpretando i vari personaggi, dando vita alle pagine scritte, rendendo “vero” il racconto, come se la sala consiliare del Comune di Fontanetto si fosse improvvisamente trasformata in un’aula di scuola.

“Dire qualcosa di non scontato non è affatto facile quando si presenta un libro - ha spiegato Mongiano - e soprattutto questo libro in particolare che già tanti elogi ha ricevuto in altrettante sedi. Ma ciò che mi sento di esprimere in merito alla scrittura di Valentina Petri è che entrambi i suoi romanzi hanno il fascino della leggerezza. Ma non la solita leggerezza. Questa è una leggerezza profonda”

Un ossimoro che ben rende la realtà tradotta in parole dalla professoressa ormai celebre sul suolo nazionale. I suoi scritti ci consegnano uno spaccato della scuola come è attualmente, attraverso le “avventure” dei suoi allievi dai soprannomi che dicono tutto di loro (nomen omen !) e marginalmente anche dei colleghi. Una lettura profonda che travalica un rapporto asettico insegnante-studente ed esprime una umanità e una capacità di valutazione introspettiva propria e della “meglio gioventù” italiana tale da smussare le asperità degli spiriti più refrattari e asociali.



L’ultimo brano proposto ha fatto commuovere tutti, alcuni sino alle lacrime.

La visita al Memoriale della Shoah presso la stazione di Milano: iniziata con il prevedibile menefreghismo del “Che palle prof!”; continuata con il terrore che tutto si risolvesse in una memorabile figuraccia e terminata invece con la consapevolezza che proprio quella gita, così tanto temuta, è stata in realtà una tappa fondamentale per la crescita civile dei ragazzi.



L’accoglienza del sindaco, Riccardo Vallino e della sua vice, Valeria Bergamasco, è stata infine la classica ciliegina sulla torta: ospitale, vivace e calorosa. Il primo cittadino ha offerto personalmente ai presenti i deliziosi dolcetti tipici fontanettesi, trasformandosi in un provetto “cameriere” e promoter eccezionale delle bontà del territorio.