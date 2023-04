Skating Vercelli: ottimo debutto in campo agonistico nella specialità singolo

Continuano gli ottimi risultati per i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione della 3 tappa regionale del 1° Memorial Luciana Borello AICS 2023, disputata a Biella (Bi).

In questa bellissima tranche di gara, la numerosissima ed agguerrita categoria “Pulcini Basic 2013 F.le”, ha visto la conquista della medaglia d’argento con Anna Di Sano e quella di bronzo con Diletta Romagnoli, fantastiche nelle loro prove, così come tutte le loro compagne di team: Rebecca Lupano quarta, Greta Mottola sesta, Andrea Guerrieri ottava, Virginia Tessari undicesima; Imma Casertano dodicesima, Rebecca Cecchettin quattordicesima e Alice Berthet quindicesima.

Ma le soddisfazioni sono continuate anche nella categoria “Principianti Plus 2012 F.le”, con bellissime e coinvolgenti prestazioni di: Aurora Marangoni bronzo, Viola Torricella nona e nella categoria “Ragazzi Plus 2010 F.le”, con Elisa Coppo settima, Clara Cerutti ottava e Ilenia Conti dodicesima.

Le valide atlete Skating, presentando dei programmi di gran precisione tecnica accompagnati dalla delicatezza del loro elegante stile, hanno pattinato i loro coinvolgenti programma di gara, con grande grinta e determinazione. Il vivaio Skating si dimostra anche in questa stagione ricco di ottime nuove talentuose atlete, un grande vanto per il Presidente Marinella Gibin che con il suo silenzioso ma instancabile e prezioso lavoro può gioire attraverso i sorrisi dei suoi mini, grandi atleti.

(Foto di: A.s.d. Skating Vercelli e di: Walter Borsalino)