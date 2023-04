Grand Prix “Kinder Joy of Moving”: i risultati dei vercellesi in gara

Si è conclusa con il piazzamento di Simone Scagliotti tra i finalisti (7° posto per lui nella categoria spada Allievi) la due giorni di gare della seconda prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada Under 14 organizzata dalla Pro Vercelli Scherma al centro Vercelli Fiere di Caresanablot.

La competizione ha fatto registrare un vero record per numero di partecipanti, ben 1305, il numero massimo mai registrato per una gara U14 di Spada. Per gli atleti della Pro Vercelli, oltre al 7° posto di Simone Scagliotti (classe 2009), è da segnalare anche il 25° di Enrico Cussotto e il 31° di Eugenio Bertinetti tra i Ragazzi (classe 2010, gli iscritti al via erano ben 204)

Tra le Allieve, 28a Caterina Morotti, autrice di un’ottima gara, ma eliminata nei sedicesimi dalla Quirini, testa di serie della gara.

Da parte della Pro Vercelli Scherma va un ringraziamento speciale «alle allieve e allievi dell’Istituto superiore Ferraris, al Comune, alla Provincia, all’Ascom, al Coni, agli Alpini, a tutti i commercianti che hanno contribuito allo svolgimento della competizione più impegnativa finora affrontato».