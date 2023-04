Avogadro vs. Bicchieri: guelfi e ghibellini nella storia di Vercelli

Si è tenuto giovedì 23 marzo nel salone del Circolo Ricreativo un importante appuntamento del Kiwanis Club Vercelli presieduto da Laura Bellini, con relatore Paolo Pomati, conosciutissima figura culturale cittadina, che ha intrattenuto i numerosi soci presenti con una interessante conferenza dal titolo “Avogadro e Bicchieri a confronto. Famiglie e spazi”.

Da sempre cultore ed esperto della storia e dell’arte di Vercelli, Pomati, con il suo eloquio coinvolgente e con la sua rara preparazione, ha tratteggiato in maniera approfondita un significativo periodo storico della città, che ha visto la contrapposizione tra le importanti famiglie guelfe degli Avogadro e quelle ghibellini, poi sostituite dai Tizzoni, dei Bicchieri, il tutto accompagnate da una serie di numerosi e curiosi aneddoti storici. A latere, una carrellata di diapositive aventi a oggetto numerose case storiche cittadine afferenti alle dimore storiche delle due famiglie; in particolare sono state analizzate, sia da un punto di vista storico che di carattere puramente artistico, la casa ubicata sul fianco sinistro della chiesa di San Giuliano, il palazzo ex chiesa di San Marco, il palazzo Avogadro di Casanova in via Vallotti, il palazzo Avogadro della Motta di Villanova in piazza Alciati, il palazzo Avogadro Fisrengo di Quaregna e di Ceretto in via Simone di Collobiano, il Palazzo Avogadro di Quinto in via Duomo e il Palazzo Avogadro di Collobiano e della Motta anch’esso in via Duomo, con quest’ultimo che vide il soggiorno di numerosi ospiti illustri, tra cui Napoleone Bonaparte.

A introduzione della serata, accompagnata dal dinamico Luogotenente Governatore della Divisione Domenico Manachino, la presidente Laura Bellini ha voluto omaggiare con la “Legione d’Onore” Giovanni Ferraris, socio fondatore del Kiwanis di Vercelli e, tra le altre cose, membro della prestigiosa Accademia dei Lincei; la cerimonia ha fatto seguito a quella tenuta nella precedente conviviale, la quale ha visto insigniti del medesimo riconoscimento altri due illustri soci del Club, Giandomenico Ciocchetti ed Ezio Barasolo, quest’ultimo già Governatore Distrettuale del Kiwanis Club (La “Legion d’Onore” è una onorificenza che viene riconosciuta a tutti i kiwaniani che sono soci da più di 25 anni).

Al termine della serata, Laura Bellini, ringraziando il gradito ospite per la bellissima serata proposta e per le riflessioni condivise, ha dato appuntamento ai soci per giovedì 13 aprile, serata in cui si terrà l’Assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio e l’individuazione del nuovo presidente eletto.