Farà tappa il 30 luglio a Vercelli il tour "Piero Pelù & Bandidos - Live estremo", sul palco della rassegna estiva "Metti una sera ... a Vercelli”. La data del concerto è stata ufficializzata insieme all'intero tour del cantante.

La prevendita dei biglietti è partita il 30 marzo, su www.ticketone.it. Per il concerto, che verrà ospitato in piazza Antico Ospedale, sono disponibili 2400 posti "in piedi" (come avveniva nei concerti rock pre-covid) con biglietto unico da 39,10 euro.