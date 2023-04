Parte già con un record il Grand prix under 14 di spada di Vercelli: i partecipanti sono 1.301

Sarà la gara dei record. Ha toccato il picco di 1301 iscritti la seconda prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di spada maschile e femminile per le categorie del Gran Premio Giovanissimi che si disputerà al centro Vercelli Fiere di Caresanablot tra sabato 1 e domenica 2 aprile e organizzato dalla Pro Vercelli Scherma.

leggi anche: DA TUTTA ITALIA PER LA "PRIMAVERA DELLA SCHERMA"

Si tratta del nuovo primato per numero di presenze in una competizione schermistica Under 14, che supera il precedente record di 1262 atleti che presero parte, sempre nella stagione in corso, alla Prima Prova GPG svoltasi a Ravenna, anche in quel caso per la specialità della spada. Lo rende noto Federscherma, ricordando che la comptetizione si svolgerà su 42 pedane, impegnando 49 ufficiali di gara.

Il programma del weekend in Piemonte sarà aperto sabato 1° aprile dalle competizioni di spada maschile Giovanissimi e di spada femminile Bambine alle 9. Alle 12 spazio ai Ragazzi, mentre alle 14.30 toccherà alla categoria Ragazze.

La domenica inizierà con le gare dei Maschietti e delle Allieve, sempre dalle 9. Gli Allievi cominceranno alle 12, in una giornata che si concluderà con la prova delle Giovanissime al via alle 14.30.

Un motivo di grande orgoglio per la storica società di via Massaua che si è fatta carico di organizzare l'evento e che, è l'auspicio degli appassionati, saprà anche farsi valere in pedana.