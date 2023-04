Non sarà teatro, oppure forse sì: con Valentina Petri e Giovanni Mongiano

Per il secondo appuntamento della rassegna “Domenica d’autore” presso la Biblioteca Civica di Fontanetto Po, “andranno in scena” Valentina Petri e Giovanni Mongiano. La data è quella di domenica 2 aprile, alle 16.30.

Specifichiamo che non sono a teatro ma è come se lo fossero. Si, perchè la presentazione di “Vai al posto”, il secondo successo editoriale edito da Rizzoli dell’ ormai celebre docente vercellese, si svolgerà in forma “teatralizzata”.

“E promette di essere una presentazione particolarmente vivace” afferma l’autrice.

L’idea è nata dalla prolifica mente del direttore artistico di Teatro Lieve, che ha realizzato subito, dopo aver letto il libro, quanto questo si prestasse a una forma di dialogo “teatrale” fra gli studenti e la stessa insegnante. Dove gli studenti dai nickname più spassosi tra i quali Missile, Amebo, Basito, saranno interpretati da Mongiano mentre l’autrice-docente interpreterà ..se stessa. Le storie di “ordinaria follia” dei ragazzi della prof. Valentina divertono, sorprendono, imbarazzano anche ma soprattutto trasmettono emozioni. Quelle stesse che lei riceve dai suoi allievi e riesce a trasferire così abilmente sulla carta.

“Vi prego di non mancare. Non si prevedono repliche” avvisa Mongiano dalla sua pagina Facebook.

Mentre a sua volta l’autrice- attrice in un post pubblicato sul suo blog “Portami il diario” scrive : “Ho sempre visto Giovanni Mongiano sul palco. L'ho visto in abiti moderni e con una parrucca “boccolosa”settecentesca, l'ho visto diventare personaggi sempre diversi. Non l'ho ancora visto leggere passi tratti dal mio libro e non vedo l'ora. Mi accorgo tuttavia che sulla locandina c'è scritto "Letture a due voci". Se l'altra voce è la mia, ossignur che agitasion!”.



Dal canto suo, l’attore-regista fontanettese rassicura :”Ho pensato a quanto sarà dilettevole un pomeriggio diverso, dove il nostro dialogare diventa un po' spettacolo (lei è una fantastica affabulatrice), le letture un po' teatro, e dove io posso tornare per pochi minuti ragazzo e interpretare qualche studente così mirabilmente descritto nelle sue pagine. Sono sicuro che il pubblico si divertirà!”