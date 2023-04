Altre multe per i rifiuti abbandonati

Non passa giorno senza che venga sanzionato qualche trasgressore in materia di abbandono di rifiuti.

Nella giornata di giovedì il personale di Asm e la Polizia locale hanno nuovamente preso in esame i sacchi abbandonati in via Monte Bianco, questa volta all'altezza del civico 5, dove sono state elevate due contravvenzioni da cento euro per l'errato conferimento e l'abbandono dei sacchi.

In Consiglio comunale, l'assessore Massimo Simion ha ricordato che «le zone in cui ci sono abbandono ed errati smaltimenti sono più o meno sempre le stesse: via Monte Bianco, via Pisa, via Egitto, via Pirandello, via don Lorenzo Rossi, via Ranghino ai Cappuccini».