A fuoco un ricovero per animali

Incendio in una struttura adibita al ricovero degli animali, poco dopo le 12 di giovedì 30 marzo. Poco dopo le 12, una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta a Romagnasco di Valduggia in una zona raggiungibile solo con mezzi 4x4 poiché situata in un'area boschiva piuttosto isolata. L'intervento tempestivo ha impedito il propagarsi dell'incendio al bosco circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per gli accertamenti del caso.