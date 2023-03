Permanenza in C, play out, retrocessione in D: gli "incroci pericolosi"

Ultime 4 di campionato. Si gioca e si pensa a vincere, con occhi e orecchi puntati alle dirette concorrenti per la permanenza in C.

Un cammino irto di difficoltà, per tutti.

Pergolettese, 44 punti (5 in più della Pro Vercelli)

Prossime gare.

Trasferta contro il Novara.

In casa contro il Vicenza.

Trasferta contro la Pro Sesto.

In casa contro la Triestina.

Trento, 42 punti (3 in più della Pro Vercelli)

Trasferta contro il Vicenza.

In casa contro il Padova.

Trasferta contro l'Albinoleffe.

In casa contro il Novara.

Sangiuliano, 41 punti ( 2 punti in più della Pro Vercelli)

Trasferta contro il Padova.

In casa contro la Juventus.

Trasferta contro la Triestina.

In casa contro la Pro Patria.

Pro Vercelli, 39 punti, zona play out.

In casa contro l'Arzignano.

Trasferta contro il Pordenone.

In casa contro il Mantova.

Trasferta contro il Lecco.

Albinoleffe, 37 punti (2 punti in meno della Pro Vercelli) zona play out.

In casa contro il Mantova

Trasferta contro la Virtus Verona.

In casa contro il Trento.

Trasferta contro il Pordenone.

Mantova, 36 punti (3 punti in meno della Pro Vercelli), zona play out.

Trasferta contro l'Albinoleffe.

In casa contro il Renate.

Trasferta contro la Pro Vercelli.

In casa contro il Padova.

Triestina, 34 punti (5 punti in meno della Pro Vercelli), penultima, zona play out.

In casa contro il Piacenza.

In trasferta contro la Feralpisalò.

In casa contro il Sangiuliano.

Trasferta contro la Pergolettese.

Piacenza, 30 punti (9 punti in meno della Pro Vercelli), ultima, zona retrocessione diretta.

Trasferta contro la Triestina.

In casa contro la Pro Sesto.

In trasferta contro la Pro Patria.

In casa contro il Vicenza.