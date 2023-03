Caro bollette, giovedì se ne parla in Consiglio

Minoranza all'attacco sul tema del caro bollette che, giovedì, approda anche in Consiglio comunale: nelle comunicazioni del sindaco sono attesi aggiornamenti sugli incontri avuti con sindacati e vertici dell'azienda. Ma intanto Pd, SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina e Michelangelo Catricalà del gruppo misto hanno chiesto un'azione incisiva da parte dell'amministrazione comunale per risolvere il problema, «tentando di disinnescare - commentano i consiglieri - quella che rischia di diventare una vera e propria bomba sociale». Prima del Consiglio è anche prevista una conferenza stampa per spiegare le proposte dei gruppi di minoranza rispetto al tema.